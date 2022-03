I fan di YouTube hanno creato il mini Mac mini che tutti vogliamo

Il Mac mini è il dispositivo più piccolo di Apple il computer Mac. [Editor’s note: Actually, Roman, the Apple Watch is Apple’s smallest computer. But we digress.] Le persone hanno usato la sua taglia per fare cose interessanti, tipo robotE il sistemi di intrattenimento per auto che non contengono CarPlay, server multimedialiE il Modifica il caso. Ma se fosse più piccolo? Immagina le possibilità!

Mentre aspettiamo la riprogettazione del Mac mini di Apple, il canale YouTube Snazzy Labs ha preso in mano la situazione e ha realizzato una versione mini del Mac mini M1. Hanno documentato come hanno fatto in un video di 16 minuti molto interessante e divertente, che puoi guardare di seguito.

L’M1 Mac mini ha già molto spazio libero a causa delle differenze tra il vecchio chip Intel e il nuovo chip di silicio di Apple, ma Snazzy Labs ha capito come ottenere più spazio. Hanno sostituito o scartato i componenti ingombranti, stampato in 3D una custodia e poi hanno messo insieme tutto.

Vale la pena guardare il video, soprattutto se sei interessato al design e all’ingegneria di Apple. Il presentatore Quinn Nelson spiega che la ventola del Mac mini M1 non ha davvero bisogno di essere presente e che l’alimentatore è inutilmente grande: la maggior parte del “grasso” viene modificato per mettere a punto questi due componenti.

Secondo Nelson, il loro Mac mini si comporta proprio come un Mac mini standard, senza alcun problema di prestazioni, il che ha senso dato che iMac e MacBook Air non hanno ventole.

Posiziona il nastro per cambiare la larghezza tra la parte anteriore e quella posteriore del tuo Mac mini di Snazzy Labs.

Se guardi il video e ti senti ispirato, Snazzy Labs ce l’ha Istruzioni di montaggio post Così puoi creare il tuo mini Mac mini. Hanno anche fornito i file per stampare la custodia e le sue parentesi interne, anche se in primo luogo dovrai capire come stamparli.

host di mele Sbircia il profumo È successo l’8 marzo. È possibile che l’azienda sveli un nuovo Mac mini, ma sarà più piccolo? Dobbiamo aspettare e vedere.