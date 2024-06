Al Computex 2024 abbiamo visto il Tyan Thunder HX FT83B-B7149. È un server PCIe GPU AI basato su Intel Xeon 6. Tyan produce i suoi famosi server PCIe GPU da generazioni, quindi è bello vedere la prossima generazione di una linea che abbiamo visto regolarmente nei data center sin dai tempi di Xeon E5.

Server AI GPU Intel Xeon 6 PCIe Tyan Thunder HX FT83B-B7149

Abbiamo visto il sistema allo stand MiTAC/Tyan. Dispone di otto slot frontali per SSD U.2 NVMe da 2,5 pollici, 11 slot PCIe Gen5 x16, 3 slot OCP NIC 3.0 e 2 slot PCIe Gen4 M.2.

Dietro l'unità anteriore e la sezione NIC è presente una ventola.

Dietro troviamo la CPU e la memoria sulla scheda madre nella parte inferiore del telaio.

Sono disponibili due socket LGA4710 per due processori Intel Xeon 6 con CPU TDP fino a 350 W.

La scheda di commutazione PCIe si trova 1U più in alto e sul retro. Possiamo vedere le connessioni MCIO a questa scheda così come i dissipatori di calore per gli switch PCIe. Qualcosa di un po' diverso nel design del Tyan è che il PCB per gli switch PCIe non ha quattro bordi quadrati ma ha invece degli slot sui lati per un accesso più facile ai connettori di alimentazione. Questo è un piccolo miglioramento che si è verificato nel corso di generazioni di sistemi.

I sistemi PCIe come questi sono utili per le GPU a doppio slot perché forniscono molta densità. È anche possibile eseguire trasferimenti P2P su switch PCIe senza dover tornare alle CPU.

I quattro alimentatori 80Plus Titanium da 2,7 kW si trovano nella parte inferiore posteriore del telaio. I modelli Tyan più vecchi di molti anni avevano questi moduli sui lati, quindi questa rappresenta una tendenza di progettazione più comune in questi sistemi nel tempo.

Parole finali

Nel complesso, il Tyan Thunder HX FT83B-B7149 mostra molti progressi. La nostra sensazione è che la serie P-core Intel Xeon 6700P sarebbe meglio compatibile con questo sistema piuttosto che con la serie E-core Intel Xeon 6 6700E. I progetti di server AI di fascia alta che stiamo vedendo con Granite Rapids-AP perché i core P tendono ad essere migliori per i carichi di lavoro AI. Tuttavia, è stato un ottimo sistema da vedere e speriamo che la serie 6700P venga lanciata presto.