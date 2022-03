Il titolo del servizio live di PlatinumGames è iniziato davvero male

In vista del passaggio esclusivo Bayonetta 3I fan hanno tenuto d’occhio il suo sviluppatore, PlatinumGames.

Con questo in mente, è stata un’altra settimana ricca di eventi per l’azienda giapponese, con il lancio del titolo PlayStation e PC, caduta di Babilonia. È un nuovo gioco di servizio live RPG d’azione cooperativo pubblicato da Square Enix.

Sfortunatamente per Platinum, il gioco non è iniziato nel migliore dei modi. Si dice che fallisca al momento del rilascio: le statistiche di SteamDB hanno rivelato circa 650 giocatori simultanei al lancio. Come spiegato da VGC, Square Enix’s Meravigliosi Vendicatori All’inizio aveva circa 28.000 giocatori e È stato anche descritto come difettoso nel tempo.

Presto Recensioni della critica E il Recensioni degli utenti Anche dalla caduta di Babilonia non fu favorevole. E anche se devi pagare dollari più alti per possederlo, è comunque pieno di tutti i tipi di microtransazioni come monete premium. Va notato che questo titolo aveva un team separato che lavorava su di esso.

platino Sol Krista — un titolo auto-pubblicato rilasciato su Switch il mese scorso — ha fatto un’impressione molto migliore, anche se era un po’ costoso e non ha fatto molto per distinguersi accanto ad altri giochi all’interno del genere shmup.

Durante un’intervista con Famitsu il mese scorso, il presidente e CEO di PlatinumGames, Atsushi Inaba, ha menzionato come la società fosse ansiosa di creare più giochi che potessero essere Goditelo per un periodo di tempo più lungo – Suggerimento di più giochi di servizio dal vivo.

Bayonetta 3 è vicino al platino. Questo è stato pubblicato da Nintendo e in qualche modo spiega perché Hideki Kamiya e il resto del suo team lo erano Molto silenzioso durante lo sviluppo.