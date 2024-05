Federazione internazionale delle associazioni calcistiche | L’Italia torna sulla scena internazionale

Assicurandosi una qualificazione a sorpresa per il prossimo Campionato del Mondo maschile nel gennaio 2025, l'Italia tornerà sulla scena internazionale grazie alla sua selezione nazionale maschile.

Dopo 28 anni di assenza, l'Italia torna nel mondiale maschile. Questa qualificazione storica è stata segnata da una serie di vittorie impressionanti durante le qualificazioni europee. Nonostante un inizio difficile con la sconfitta contro la Turchia, l'Italia riemerse vincendo la partita decisiva contro la stessa squadra, oltre a Belgio e Montenegro, assicurandosi così il posto ai Mondiali.

I giocatori adorano Andrea Baresini E Umberto Bronzo Hanno giocato un ruolo fondamentale in questa campagna di qualificazione, portando la loro esperienza e talento per condurre la squadra a questa storica qualificazione. Particolarmente significativa è stata la vittoria sul Belgio, che ha segnato una svolta decisiva nella competizione.

La vittoria sul Montenegro ha conquistato la qualificazione, che simboleggia la fermezza e la determinazione della squadra in uno scenario di partita straordinario. Questo ritorno è anche un momento di orgoglio nazionale e di grande onore per l’Italia, che spera che questa prestazione possa riaccendere l’interesse e il sostegno per la pallamano nel Paese, ispirare una nuova generazione di giocatori, rafforzare le infrastrutture e lo sviluppo della pallamano. Ricordiamo il loro confronto (vittoria dei Blues per 41-27) contro la Francia il 30 aprile 2023 a Rouen nelle qualificazioni a Euro 2024.

La squadra italiana ora si preparerà per il Campionato del Mondo dove spera di continuare a sorprendere e impressionare sulla scena internazionale. Questa qualificazione testimonia la rinascita della pallamano italiana, uno sport che cerca di riconquistare il suo posto tra gli sport popolari in Italia, dove calcio e basket sono i due sport principali.

Bisognerà ora attendere il 29 maggio con il sorteggio dei gironi del Mondiale 2025 e scoprire così le future avversarie della Squadra Azzurra e magari un nuovo confronto contro la Francia!