Nintendo rivela concetti Switch Sports personalizzati, inclusi i design dei robot

Se tu Noi Sportivi Veterano, una delle prime cose che probabilmente noterai giocando Nintendo Switch Sport sono i nuovi avatar. Sebbene sembri un’evoluzione naturale da parte dei Mii, durante lo sviluppo di Switch Sports, Nintendo ha sperimentato tutti i tipi di design dei personaggi diversi.

Nell’ultima traduzione di NintendoChiedi allo sviluppatore“serie”, il team di Switch Sports presentava altri concetti di personaggi che non funzionavano del tutto. Alcune delle proposte includevano figure di studenti e college, figure rotonde e persino robot avatar che controlli dall’interno!

Junji Morey (Direttore artistico): “Anche prima di decidere di ricominciare da capo, abbiamo suggerito diversi tipi di illustrazioni dei personaggi. Nella fase iniziale, abbiamo suggerito personaggi di forma rotonda senza braccia o gambe, simili ai personaggi Mii in Noi Sportivi. Abbiamo anche creato personaggi per studenti universitari che assomigliavano a questo con un tema di eSport interuniversitario”.

Morey: Quando abbiamo deciso di riavviare il progetto da zero e ci è stato detto che avremmo ricominciato da capo per creare il gioco basato sul movimento più accessibile al mondo, ho chiesto: “Sei sicuro che non possiamo andare così lontano?” (Lui ride)