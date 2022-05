Come realizzare mattoni di pietra scolpiti in Minecraft

Maine Craft Ha molti blocchi diversi che i giocatori possono incontrare durante il loro viaggio. Il giocatore fa alcuni blocchi, mentre altri ne scoprono e ne imbrigliano altri. Ogni blocco ha le sue caratteristiche, usi e una certa rarità da generare.

La pietra, ad esempio, è abbastanza pervasiva e può essere trovata quasi ovunque perché essenzialmente forma l’intero mondo superiore sotto i primi due o tre strati di terra. Questo articolo parlerà di un blocco con una pietra come blocco originale: mattoni di pietra scolpita.

Qual è la ricetta per i mattoni di pietra scolpiti in Minecraft?

Per realizzare mattoni di pietra scolpita, i giocatori hanno bisogno di alcuni normali mattoni di pietra e di un forno. Questo aiuterà il giocatore a creare un blocco prerequisito noto come blocco di mattoni di pietra. Avrai bisogno di quattro pezzi di pietra normale per questo processo. Per ottenerlo, i giocatori dovranno prima raccogliere alcuni blocchi di ciottoli, il che è facile perché il ciottolo è uno dei blocchi più comuni nel gioco.

Una volta raccolti abbastanza ciottoli, i giocatori dovranno fonderli all’interno della fornace. Questo creerà un normale vietare vietare. In alternativa, i giocatori possono usare un’ascia con la magia del tocco di seta per estrarre pietre ordinarie invece di sassi.

Una volta completata la fusione, i giocatori devono trovare o creare un tavolo da lavoro. Spostare quattro blocchi di pietra nella griglia di un tavolo da lavoro darà al giocatore quattro blocchi di pietra.

Infine, per creare mattoni di pietra cesellati, i giocatori dovranno ottenere tre lastre di mattoni di pietra. Può essere ottenuto con un tagliapietre o posizionando tre blocchi di mattoni di pietra nella griglia del tavolo da lavoro.

Dove trovare mattoni in pietra scolpita

Il blocco di pietra scolpito è un tipo di pietra che può essere trovato in due località nel mondo di Minecraft. Il primo è un tempio nella giungla, dove il blocco fa parte di un complesso allestimento che include molte trappole, stanze segrete ed enigmi.

Questi blocchi di solito hanno leve che nascono su di essi, che vengono utilizzate nei meccanismi dei puzzle dei templi e delle stanze segrete. Qui si possono trovare mattoni di pietra scolpiti insieme a mattoni di pietra e mattoni di pietra coperti di muschio, Ciottolato muschiosoE mattoni di pietra screpolati.

La seconda posizione in cui i giocatori possono sperare di trovare alcuni mattoni di pietra scavati naturalmente situati negli scantinati degli igloo. Un blocco è stato trovato direttamente alla base della scala, mentre altri nove circa sono stati posti a terra per sostituire i mattoni di pietra.

L’aspetto dei mattoni di pietra scolpita in Minecraft è unico. Ha tre quadrati su ciascun lato che aumentano gradualmente di dimensioni. I colori del blocco sono gli stessi dei colori del blocco di pietra, mentre i quadrati ai suoi lati sono leggermente più scuri (ma sempre grigi).

Mentre blocchi come arenaria scolpita e arenaria rossa scolpita contengono immagini e illustrazioni assalire Su di essi, il blocco di mattoni in pietra scolpita è diverso e non ha una folla determinata su di esso.

A cura di Soumyadyuti Ghosh