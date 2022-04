Instagram vuole rendere gli hashtag più preziosi

Instagram sta testando i modi per aumentare il valore degli hashtag regolando il modo in cui vengono classificati i migliori post sulle pagine di hashtag.

Ora, contenuti più aggiornati e tempestivi saranno presenti nella sezione sponsorizzata dai migliori hashtag.

In precedenza, i contenuti recenti erano separati in una propria scheda. Ciò significa che la sezione “Top” può contenere contenuti che sono stati pubblicati settimane o mesi fa.

Instagram sta rimuovendo la scheda Recenti in cui gli utenti possono ora trovare contenuti più recenti nella scheda Top. La scheda Rulli rimarrà invariata.

La società spera che queste modifiche rendano gli hashtag più preziosi per gli utenti, il che dovrebbe essere determinato da un aumento misurabile dei livelli di coinvolgimento.

Come vedremo più avanti, gli studi dimostrano che gli hashtag di Instagram non hanno molto impatto sul coinvolgimento. Cambiare il modo in cui classifichi i post migliori porterà più persone ai tuoi contenuti?

Per prima cosa, diamo un’occhiata più da vicino a come modificare le pagine hashtag.

Instagram mostra contenuti più recenti nelle pagine hashtag

In un annuncio del team di comunicazione di Instagram, l’azienda spiega cosa è cambiato e perché:

“Stiamo provando alcune nuove cose per rendere gli hashtag il più preziosi possibile per le persone. Alcune settimane fa abbiamo lanciato l’app Destinations che aiuta a connettere le persone con più informazioni sulle cause sociali, e ora proveremo qualcosa di nuovo. Per un piccolo gruppo, stiamo testando contenuti più recenti e più tempestivi nelle schede “In alto” e “Rulli” negli hashtag, rimuovendo la scheda “Recenti”. Vogliamo vedere se questo aiuta le persone a connettersi con contenuti più interessanti e pertinenti sugli hashtag, mantenendoli anche in dialogo incrociato. “

Instagram condivide un esempio di come saranno le nuove pagine di hashtag.

Come puoi vedere, sembra esattamente lo stesso senza la scheda “Recenti”.

Le pagine hash semplificate sono progettate per aiutare gli utenti a trovare anche i contenuti di tendenza al momento giusto.

Con il layout legacy, puoi visualizzare contenuti di alta qualità che potrebbero non essere aggiornati o meno, o contenuti recenti che potrebbero essere o meno di buona qualità.

Ora troverai contenuti freschi e di alta qualità durante la ricerca di un hashtag.

Il tempo dirà se questo test produce i risultati che Instagram sta cercando.

Attualmente, non ci sono argomenti forti per l’utilizzo di hashtag su Instagram in base al valore che forniscono.

Instagram potrebbe scrivere sul blog per studi come quelli mostrati nella sezione seguente.

Uno studio rileva che gli hashtag su Instagram non aumentano più il coinvolgimento

Insider sociale Hanno analizzato più di 75 milioni di post di Instagram pubblicati nell’ultimo anno per determinare la relazione tra hashtag e visualizzazioni.

Lo studio ha concluso che non vi è stato alcun aumento significativo del tasso di coinvolgimento medio associato all’uso degli hashtag.

“… il numero di hashtag pubblicato da un post non influisce realmente sulla distribuzione del post, che abbiamo calcolato come tasso di coinvolgimento medio in base alle impressioni. I dati non mostrano differenze significative nel tasso di coinvolgimento medio in base alle impressioni dei post di Instagram analizzati, indipendentemente dal numero di hashtag che questi post hanno”.

Questo è più o meno quello che ti dirà Adam Mosseri, il capo di Instagram, se gli chiedi degli hashtag.

In effetti, ha risposto a una di quelle domande il mese scorso in una storia di Instagram, dicendo “non proprio” quando gli è stato chiesto se gli hashtag aiutano con le visualizzazioni.

A causa della natura temporanea delle storie, la registrazione non è più disponibile, ma l’esperto di social media Matt Navarra ha fatto uno screenshot:

Gli hashtag aiutano per le visualizzazioni su Instagram?https://t.co/3hNNmaTP3i pic.twitter.com/TrCGLozG6M Matt Navarra (@MattNavarra) 17 marzo 2022

Cosa sono gli hashtag su Instagram?

Lo scopo degli hashtag su Instagram è classificare il contenuto. Non ci sono state affermazioni da parte dell’azienda su hashtag che aumentano la circolazione dei post.

Tuttavia, Instagram sembra voler cambiare la situazione.

Se hai smesso di utilizzare gli hashtag su Instagram perché non hanno fornito vantaggi evidenti, ora è il momento di riconsiderare il tuo utilizzo.

