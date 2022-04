Da iPhone 6S a iPhone SE, questi dispositivi non riceveranno l’aggiornamento di iOS 16: Notizie sulla tecnologia, Firstpost

F. Equipaggio

Con l’avvicinarsi della WWDC 2022, le persone che seguono Apple e gli sviluppi su iOS sono entusiaste. Uno degli annunci più attesi da parte di Apple al WWDC di quest’anno è l’introduzione di iOS 16.

Quando iOS 15 è stato rilasciato l’anno scorso, ha deluso molte persone. A parte il Centro notifiche rielaborato e in qualche modo migliorato, il Safari ridisegnato e l’introduzione di Memojis, non c’era nulla che potesse davvero tentare gli utenti.

Con iOS 16, si dice che Apple stia aggiungendo molte nuove funzionalità che terranno entusiasti gli utenti di iPhone. Queste nuove funzionalità includono l’introduzione di widget interattivi, scorciatoie per azioni rapide direttamente sulla schermata di blocco e una serie di funzionalità di monitoraggio della salute.

Tuttavia, non tutti i dispositivi iOS con iOS 15 riceveranno l’aggiornamento di iOS 16. Secondo diversi rapporti, iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE 2016 non riceveranno l’aggiornamento di iOS 16. La cosa interessante da notare è che tutti questi dispositivi Supporta le ultime versioni di iOS 15.

Sebbene la notizia possa essere deludente per alcuni utenti, ha senso. L’anno scorso, Apple ha sorpreso molte persone quando ha rilasciato iOS 15 per tutti i dispositivi con iOS 14.

Tuttavia, poiché i sistemi operativi mobili diventano più esigenti e iOS 16 diventa più pesante e ricco di funzionalità, l’hardware e la potenza di calcolo dei dispositivi meno recenti potrebbero non essere sufficienti.

Gli utenti che hanno utilizzato iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE 2016 potrebbero pensare di dover rinunciare ai loro telefoni e pianificare l’aggiornamento. Bene, non è proprio così, soprattutto se hai acquistato uno di questi dispositivi di recente e trovi ancora che i dispositivi sono abbastanza potenti da poter essere utilizzati. Questi dispositivi ora hanno sei o sette anni e hanno molto supporto da parte di Apple, soprattutto se si considerano le loro controparti Android.

Inoltre, aggiornare il tuo sistema operativo in base al sistema operativo in arrivo non è esattamente un’idea saggia. Con iOS 15, i telefoni più vecchi di iPhone XR e iPhone XS hanno perso funzionalità come Live Text e Spatial Audio in FaceTime.