Sonic Origins Contributor condivide le frustrazioni per lo stato del gioco

Origini sonicheIl lancio di ieri ha segnato il ritorno dei classici giochi Mega Drive/Genesis color azzurro nebbioso, raggruppati su console moderne. La parte più degna di nota del pacchetto è sonic 3 e nocchechi vede Sonico 3 Portato per la prima volta su console con nuovi aggiornamenti HD.

Per contribuire a rendere possibile questa versione, Headcannon, uno degli sviluppatori dietro mania sonora Ho lavorato con Sega per ricreare il classico duo ad incastro in Retro Engine. Ora che il set è finito, Stealth – lo pseudonimo di Headcannon Simon Thomley – ha riconosciuto alcuni problemi con la versione finale e ha condiviso alcune delle complessità dietro di essi su Twitter.

Il thread completo (che è piuttosto lungo e vale la pena leggerlo per intero) spiega come Stealth e il team hanno presentato un progetto che hanno riconosciuto che necessitava di alcune riparazioni, ma Stealth ha anche notato errori nel design finale che non erano presenti nella build Headcannon: il risultato di Sega che ha incorporato il lavoro della squadra nel gioco generale di Origins.

In termini di origini, eravamo estranei a creare un progetto separato che è stato poi approfondito in qualcosa di completamente diverso. Sapevamo che ci sarebbe stata una grave crisi temporale e abbiamo lavorato sulla terra per affrontarla solo fino a quando questo non fosse stato creato e rilasciato– Furtività (HCStealth) 24 giugno 2022

Sono molto orgoglioso del mio team per le sue prestazioni sotto questa pressione, ma ognuno di noi è molto scontento dello stato delle risorse e persino del componente Sonic 3. Non eravamo entusiasti dello stato di pre-rendering, ma molto lo era fuori dal nostro controllo.– Furtività (HCStealth) 24 giugno 2022

Stealth afferma anche che il team vuole “affrontare questi problemi” e chiedere soluzioni importanti prima della spedizione di Origins, ha chiesto informazioni sui potenziali ritardi di gioco e gli è stato detto che ciò non è possibile, cosa che fa, con il gioco bloccato per il lancio in occasione del compleanno di Sonic è certamente comprensibile dal punto di vista del marketing. Headcannon è attualmente in attesa di una risposta da Sega sulla possibilità di implementare alcune patch post-rilascio.

Vogliamo affrontare questi problemi. Abbiamo fornito molti feedback durante e dopo lo sviluppo sia per Origins che per l’integrazione di Sonic 3. Abbiamo lavorato molto dopo l’allenamento per sistemare le cose, supportare Sega e prepararci per futuri aggiornamenti.– Furtività (HCStealth) 24 giugno 2022

Ti sento, HeadCannon ti sente. Volevamo che fosse giusto allora e ora. Ci sono molte cose che non saprai o capirai mai in questa linea di attività, ma conosci e capisci questo: facciamo del nostro meglio per fare del nostro meglio, ci preoccupiamo della nostra attività e di Sonic– Furtività (HCStealth) 24 giugno 2022

Vale la pena notare che Stealth ci tiene a sottolineare che il problema è complesso, e lui e gli altri membri che hanno lavorato a questa versione di Sonic 3 sono anche molto complementari ai dipendenti Sega chiamati per nome, incluso il capo del team di Sonic, Takashi Izuka:

Sembra che ci sia molta confusione su questo… Non ho detto che c’era un altro progetto da noi che non hanno usato – quello che stavo cercando di dire era che hanno apportato modifiche sostanziali alla build che abbiamo fornito, alcuni beni correlati, altri no. Ha influito su alcuni dei nostri affari.– Furtività (HCStealth) 24 giugno 2022

I miei rapporti con la maggior parte dei dipendenti della SOA sono stati per la maggior parte molto piacevoli. Le persone con cui ho parlato direttamente erano molto rispettose, incluso Iizuka-san, che ho il cuore spezzato nel sapere che è così odiato da cose al di fuori del suo controllo. È incredibile e merita di meglio.– Furtività (HCStealth) 24 giugno 2022

Se elenchiamo i nomi di grandi persone, non dimenticare Austin. Il ragazzo sembra sempre esausto e mi sento come se dovessi scusarmi per come questo non aiuterebbe mai. Evo è anche molto gentile e molto ragionevole.– Furtività (HCStealth) 24 giugno 2022

Sega deve ancora rispondere o annunciare se le patch verranno rilasciate. Sebbene i problemi di cui sopra possano passare inosservati ai giocatori nuovi ai giochi, i fan di Sonic che hanno iniziato con la serie negli anni ’90 hanno notato varie differenze. Tuttavia, i più grandi cambiamenti – Quelli che influiscono sulle tracce audio Il merito è stato dato a Michael Jackson e/o al suo team e ha suscitato un interesse diffuso, in particolare Da Yuji Naka stesso.



Se ci sono aggiornamenti al gioco, ci assicureremo di fartelo sapere.