Primo telefono Android con Dynamic Island ufficiale

Alla fine del mese scorso ve ne abbiamo parlato Realme “mini capsula” che è la versione del produttore del sistema di allarme multitasking Dynamic Island di Apple. Un dirigente di Realme ha twittato su un dispositivo della serie Realme C che conteneva una “mini capsula” e poi l’ha rimossa. Bene, oggi, il primo telefono Android con un sistema di notifica in stile Dynamic Island è stato presentato da *SORPRESA* Realme.

Negozio online Realme in Indonesia (attraverso 9to5Google ) Ora elenca il C55 e mentre la maggior parte delle foto del telefono sul sito Web mostra una singola fotocamera frontale perforata, se scorri verso il basso nella parte inferiore della pagina vedrai un’immagine del telefono che include la funzione in uso e dice: “Saluta una mini capsula”. A differenza di Dynamic Island dell’iPhone, che include uno slot a forma di pillola nella parte superiore dello schermo, la Mini Capsule si espande dal singolo slot visto nelle foto del dispositivo.

Realme C55 è il primo telefono Android con una funzionalità simile a un’isola dinamica



Tradotto da Google Translate, l’immagine dice: “Ottieni informazioni importanti in modo più fluido che mai, come lo stato di carica del telefono, l’avviso di batteria scarica, l’utilizzo dei dati, i passi e la distanza percorsa durante il giorno”. Sulla base di questa traduzione, sembra che la Mini Capsule possa essere più limitata rispetto a iOS Dynamic Island che mostra notifiche e altri dati. Ma una volta che gli sviluppatori iniziano a lavorarci, Mini Capsule può migliorare ulteriormente.

Realme svela C55 con una mini capsula

Realme C55 parte da 2.499.000 rupie (circa $ 161) per il modello con 6 GB di RAM / 128 GB di spazio di archiviazione. La variante con 8 GB di RAM (che può essere aumentata a 16 GB utilizzando DRAM) e 256 GB di spazio di archiviazione ti farà funzionare Rp2.999.000 (circa $ 194). Il telefono è disponibile in Rainy Night Grey o Sunshower Yellow. Sfoggia un sensore di immagine da 64 MP che alimenta la fotocamera principale e un sensore di profondità da 8 MP.

Il telefono è dotato di uno schermo FHD + da 6,72 pollici (1080 x 2400) con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto il cofano c’è il SoC MediaTek Helio G88. A tenere accese le luci è una batteria da 5.000 mAh che utilizza un caricabatterie SuperVOOC da 33 W. Quest’ultimo porterà la batteria dallo 0% al 100% in 63 minuti. Realme UI 4.0, basata su Android 13, è preinstallata sul C55. Il dispositivo ha un sensore di impronte digitali montato lateralmente e il CEO di Realme Europe Francis Wong ha affermato che il telefono arriverà nel continente.

Se possiedi Android e desideri un’isola dinamica sul tuo telefono, Dai un’occhiata all’app dynamicSpot nel Play Store . Ho usato questa app sul mio Pixel 6 Pro e la adoro. L’impostazione espanderà automaticamente le notifiche di alcune app e lo sviluppatore le aggiorna sempre.

Apple potrebbe eliminare Dynamic Island entro il 2024



Dobbiamo menzionare che mentre Dynamic Island può essere trovato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, secondo quanto riferito quest’anno sarà trovato su tutti e quattro i modelli di iPhone 15. Un video recente mostra presumibilmente i pannelli di vetro della linea iPhone 15 del 2023 La clip di Dynamic Island mostra tutti e quattro i telefoni. Tuttavia, questo potrebbe essere di breve durata poiché si dice che Apple stia utilizzando un singolo foro per la linea iPhone 16 in cui i componenti della fotocamera TrueDepth utilizzati in Face ID possono essere posizionati sotto lo schermo.

Freccia che mostra l’app Android dynamicSpot su Pixel 6 Pro

Mentre Dynamic Island ha sbalordito coloro che hanno assistito alla presentazione della linea iPhone 14 lo scorso settembre, molti utenti iPhone hanno finito per spostarlo per vari motivi. L’accoglienza meno allarmante di Dynamic Island potrebbe essere il motivo per cui ci sono voci al riguardo Apple prevede di eliminare la funzione il prossimo anno.

Realme è uno dei marchi sotto l’ombrello di BBK Electronics insieme a Oppo, Vivo (e la sua sussidiaria iQOO) e OnePlus. Altre società hanno anche discusso della possibilità di aggiungere la funzione Dynamic Island ai loro telefoni, incluso Xiaomi.