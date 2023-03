Come impedire alle app del tuo smartphone e ad altre persone di rintracciarti.

L’aggiornamento di Apple iOS 14.5 impone alle app di tracciamento di richiedere l’autorizzazione dell’utente Con questo aggiornamento software per Apple iPhone e iPad, le app devono chiedere l’autorizzazione ai proprietari dei dispositivi per monitorare la loro attività su altre app e siti web. Video personale, USA TODAY

Immagina se il broker di dati sapesse che il tuo telefono era su un tavolo accanto a un altro telefono sei sere a settimana e dall’altra parte della città la settima notte. Questo broker di dati sa anche dove vai e per quanto tempo rimani lì. Sospetto.

Vuoi essere scioccato? Se hai un iPhone, ciò che Apple chiama “luoghi di interesse” sono nascosti nelle sue impostazioni. Clicca qui per i passaggi esatti per visualizzare la tua mappa personale.

Forse ti starai chiedendo: “Come avviene questo tracciamento?” L’ho lasciata. Installa un’app e, legalmente parlando, afferma che lo sviluppatore dell’app ha il diritto di condividere o trasferire i dati raccolti dagli utenti con entità di terze parti, inclusi inserzionisti, operatori di marketing o broker di dati.

Potresti anche avere un partner ficcanaso, uno stalker o un familiare che monitora la tua posizione. Ti aiuterò a farlo smettere.

Ricevi una newsletter tecnologica giornaliera di 5 minuti che viene letta da oltre 400.000 persone ogni giorno.

Il tuo sito vale molto

Le app possono utilizzare il rilevamento della posizione in vari modi.

• Servizi basati sulla posizione: molte app utilizzano il rilevamento della posizione per navigare tramite GPS, aggiornamenti meteo, notizie locali o trovare ristoranti o negozi nelle vicinanze.

• Pubblicità: sei mai passato davanti a uno Starbucks o Duncan Donuts e hai ricevuto un coupon da $ 5 sul tuo telefono? L’app potrebbe utilizzare la tua posizione per visualizzare offerte per attività commerciali o servizi nelle vicinanze.

• Analisi: gli sviluppatori di applicazioni raccolgono dati per capire come gli utenti si muovono attraverso lo spazio fisico o per identificare tendenze e schemi.

Alcune app offrono opzioni per limitare il rilevamento della posizione o disattivarlo completamente. È facile modificare queste impostazioni, ma devi essere preciso. Potresti aver già disattivato il rilevamento della posizione sul tuo telefono, ma non hai fatto lo stesso con il tuo laptop. Sconfigge lo scopo.

Ti guiderò attraverso come modificare le impostazioni del tuo dispositivo e dell’account su molti dei principali giocatori.

Inizia con Google

Il tuo account Google è associato a molte app e servizi, quindi iniziamo da lì.

Cronologia delle posizioni

Come suggerisce il nome, la Cronologia delle posizioni salva la tua posizione ovunque porti il ​​telefono. È disattivato per impostazione predefinita, ma potresti averlo attivato e te ne sei dimenticato. Nessun problema. Ecco come disattivarlo:

• Accedi al tuo account su mioaccount.google.com o tramite l’app Google.

• vai a Privacy dei dati > Cronologia delle posizioni.

• Toccare o fare clic spegnere e confermare la selezione.

• Mentre sei qui, assicurati che l’eliminazione automatica sia attiva SU.

L’ultima cosa molto importante: l’apertura hardware In questo account per visualizzare un elenco di dispositivi che salvano la tua posizione. Seleziona Off per disabilitare tutti i dispositivi che non desideri vengano monitorati.

Sospetti di avere un’intrusione nella tua vita? Usa questi passaggi per sorprenderli a spiare i tuoi messaggi.

Condivisione della posizione

La condivisione della posizione ti consente di condividere la tua posizione dai tuoi dispositivi con le persone che scegli. Forse usi questa configurazione con i tuoi cari, ma vale la pena provarlo.

• Accedi al tuo account su mioaccount.google.com o tramite l’app Google.

• vai a Privacy dei dati > Condivisione della posizione.

• Se non condividi la tua posizione con nessuno, qui non c’è niente da fare.

• Le persone con cui condividi la tua posizione verranno elencate qui.

• Toccare o fare clic Fermare accanto al nome della persona con cui vuoi interrompere la condivisione della tua posizione.

Tieni traccia della posizione sul tuo iPhone

I servizi di localizzazione hanno due parti: un’impostazione generale per interrompere la condivisione della tua posizione con Apple e impostazioni individuali per ogni app che hai installato sul tuo iPhone.

Andiamo ai controlli per questo servizio:

• vai a impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi del sito.

• Da qui, hai la possibilità di cambiare SU Servizi completi del sito.

• In alternativa, puoi disattivare i servizi di localizzazione per le singole app scorrendo l’elenco e toccando le app che desideri modificare.

Condivisione della posizione

La condivisione della posizione ti consente di condividere la tua posizione con familiari e amici in Messaggi, Dov’è e altri servizi.

• vai a impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi del sito > Condividi il mio sito.

• Se hai condiviso la tua posizione con qualcuno, vedrai il suo nome qui.

• Converte SU Condividi la mia posizione in qualsiasi momento.

I cookie sul tuo computer non vengono utilizzati solo per tenere traccia di password, carrelli della spesa e tutto il resto. Sono anche sul tuo telefono. Puoi eliminarli.

Tieni traccia della posizione sul tuo telefono Android

Scegli tra disattivare completamente il rilevamento della posizione o modificare le impostazioni di ciascuna app.

• vai a impostazioni > posizione e cambia SU Usa il sito.

• Se hai lasciato l’impostazione attiva, scorri verso il basso e modifica le impostazioni per ciascuna app toccandola.

Condividi la tua posizione su Google Maps

Potresti aver condiviso la tua posizione con amici e familiari tramite Google Maps. Ecco come verificare se lo stai facendo senza rendertene conto.

• apri il Applicazione Google Maps e premere conto del profilo.

• maniglia Condivisione della posizione. Non condividi la tua posizione con nessuno? Non c’è più niente da fare.

• Le persone con cui condividi la tua posizione verranno elencate qui.

• Premere a conto del profiloquindi tocca Fermare A chiunque tu voglia interrompere la condivisione della tua posizione.

Parlando di privacy, Hai scritto di un’impostazione sepolta di Google Maps che ora devi modificare.

Impostazioni della posizione su Windows

Puoi disattivare completamente i servizi di localizzazione sul tuo PC Windows o per singole app. Questa è una mossa intelligente, soprattutto se hai un laptop da portare con te in viaggio.

• vai a Inizia > impostazioni > Riservatezza > posizione.

• Fare clic i cambiamentiquindi cambia SU posizione di questo dispositivo.

• La disattivazione della posizione per questo dispositivo impedisce inoltre alle app di conoscere la tua posizione.

• Quando Consenti alle app di accedere alla tua posizione On, scorri verso il basso e disattiva l’impostazione per ciascuna app.

Servizi di localizzazione su macOS

Ecco come modificare i servizi di localizzazione del tuo Mac:

• toccare Elenco delle mele > Impostazioni di sistema > Privacy e sicurezza > Servizi del sito.

• Converte SU Servizi del sito.

• Se desideri che alcune app conoscano la tua posizione, attivala Servizi del sito On o off per ogni app nell’elenco.

Mantieni viva la tua conoscenza tecnica

Il popolare podcast si chiamaKim Commando oggi. Sono 30 minuti di notizie tecniche, suggerimenti e utenti tecnici come te da tutto il paese. Trovali ovunque tu riceva il tuo podcast. Per tua comodità, fai clic sul link in basso per un episodio recente.

Aggiornamento della tecnologia audio: $ 12 al mese Facebook, $ 10 al mese Uber solo per usare le app e la colazione preferita di Jeff Bezos (è così strano!)

Inoltre, parlo con un uomo che ha stampato in 3D un codice QR per la tomba di suo padre, ti spiego perché Temu non è il massimo e fornisco i passaggi per avviare la tua attività di rivendita online. E imparerai come smaltire un vecchio computer nel modo giusto.

Guarda il mio podcast “Kim Commando Today” su melaE GooglePodcastE Spotifyo il tuo lettore di podcast preferito.

Scopri le ultime tecnologie disponibili su Spettacolo di Kim Commando, il più grande talk show radiofonico del fine settimana della nazione. Kim risponde alle chiamate e offre consigli sullo stile di vita digitale di oggi, da smartphone e tablet alla privacy online e all’hacking dei dati. Per i suoi suggerimenti quotidiani, newsletter gratuite e altro ancora, visita il suo sito Web all’indirizzo Commando.