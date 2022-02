Svelato il design del visore PlayStation VR2, insieme a nuove funzionalità

Sembra che i dettagli di PlayStation VR2 cominceranno a venire fuori in modo fitto e veloce. Dopo aver rivelato il nome dell’auricolare il mese scorso, un sacco di nuove funzionalità e Horizon Call Of The MountainOggi PlayStation ha rivelato il design del visore PlayStation VR2, il design del controller PlayStation VR2 finale (non è bianco all’esterno) e una serie di nuovi dettagli.

Le nuovissime cuffie sono state realizzate pensando all’ergonomia e al comfort, tenendo ben presente il design di PS5. È stato progettato pensando a tutte le diverse dimensioni della testa con un archetto regolabile, una gamma regolabile e un jack per le cuffie nella stessa posizione delle cuffie originali.

Ha un nuovissimo quadrante di regolazione dell’obiettivo, pesa meno dell’auricolare originale ed è anche più sottile e ha un nuovo sfiato per evitare l’appannamento dell’obiettivo. Dal momento che l’auricolare ha un motore ruggente, è impressionante pensare che sia più sottile e pesi meno.

Per quanto riguarda il design, ci sono anche icone PlayStation su tutto il visore, proprio come abbiamo visto sui controller DualSense e altri accessori PS5.

Non abbiamo ancora alcun dettaglio sulla versione PlayStation VR2, ma dal momento che abbiamo visto cuffie e console, nonché giochi che hanno iniziato a essere svelati, sono sicuramente sulla buona strada per il rilascio entro la fine dell’anno o all’inizio del prossimo anno al più tardi. Ti ricordiamo che PlayStation VR2 offrirà immagini 4K HDR, tracciamento inside-out e tecnologia VR2 Sense come il feedback delle cuffie e sensi coinvolgenti attraverso i nuovi controller PlayStation VR2 Sense. Si collegherà anche alla tua PS5 con un solo cavo.

Il Direttore tecnico capo del visore PlayStation VR2 ha dichiarato di seguito:

“Quando ho iniziato a lavorare sul design delle cuffie PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi per prima era l’idea di creare una presa d’aria nelle cuffie per far uscire l’aria, simile alle prese d’aria sul controller PS5 che consentono aria per entrare. I nostri ingegneri hanno avuto questa idea come un buon modo per consentire la ventilazione ed evitare l’appannamento dell’obiettivo mentre i giocatori si immergono nei loro giochi VR. Ho lavorato su diversi concetti di progettazione per raggiungere questo obiettivo e nel design finale è possibile vedo che c’è un piccolo spazio tra la superficie superiore e la superficie anteriore del cannocchiale che ha la ventilazione integrata.Sono orgoglioso che ne dici e del feedback positivo che ho ricevuto finora. Spero che anche i nostri fan di PlayStation saranno d’accordo , e non vedo l’ora di provarlo.”