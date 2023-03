Microsoft 365 Accessibility Assistant renderà leggibile il contenuto

Microsoft aggiungerà Accessibility Assistant a Microsoft 365, che è un vantaggio per coloro che hanno difficoltà a vedere, ma anche una funzionalità che potresti vedere apparire durante la scrittura in Word o la progettazione di presentazioni PowerPoint.

Tieni d’occhio che un piccolo simbolo “persona” appaia accanto a paragrafi o elenchi puntati: se lo fai, questo è un segno che dovresti rivedere il tuo contenuto per renderlo più visibile.

Cinque anni fa, Microsoft ha lanciato Accessibility Checker, un piccolo strumento che aiuta i creatori a garantire che il loro contenuto sia leggibile. L’Assistente per l’accessibilità migliorerà in questo, rubando gli elementi di design dall’Editor di Microsoft. In effetti, alla fine vedrai il riquadro Accessibility Assistant in Word e altre app Microsoft 365, che è come una barra laterale di consigli dell’editor per identificare e risolvere i problemi. Microsoft ha detto che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Man mano che l’accessibilità diventa sempre più importante nel mondo degli affari, probabilmente vedrai la funzione come parte del tuo ambiente di lavoro.

Accessibility Assistant inizierà con le funzionalità già coperte da Accessibility Checker, assicurandosi che la tua copia sia adeguatamente colorata per fornire contrasto e chiarezza elevati. Un selettore di colori correlato verrà visualizzato in Word, PowerPoint e altre applicazioni, evidenziando i colori che saranno più visibili nel layout corrente. Ti potrebbe anche essere chiesto di rivedere il testo alternativo su tutte le immagini che fornisci. Questi frammenti di didascalie/testo alternativo vengono forniti tramite l’intelligenza artificiale, ma esaminarli contribuirà a garantire una descrizione accurata.

Accessibility Assistant di Microsoft verrà rilasciato entro la fine dell’anno. Microsoft

Alla fine, l’Assistente integrerà anche altre funzionalità, che Microsoft aggiungerà ad esso. Microsoft Editor controlla effettivamente i tuoi contenuti per completezza e lingua; Accessibility Assistant farà lo stesso. Ogni “problema” evidenziato verrà collegato al blocco di testo appropriato, in modo da poter apportare modifiche rapide alla tua copia.

Al Microsoft’s Accessibility Summit, la società ha annunciato Accessibility Assistant e alcuni altri miglioramenti: più lingue per la sua app Translator, porting degli accessori Microsoft Business Pen su Surface Pen e annotazione automatica delle foto su LinkedIn. Microsoft ha affermato che la sua app mobile Microsoft Seeing AI, che utilizza la fotocamera del telefono per riconoscere gli oggetti intorno a te a beneficio di coloro che hanno difficoltà a vedere, ha anche aggiunto 1.500 nuovi elementi.