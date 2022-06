Uncharted: La data di uscita per PC di Legacy of Thieves è in ritardo, come dice una voce

Sconosciuto: L’eredità dei ladri Non ha mai ricevuto una data di uscita esatta su PC, anche se il gioco è stato apparentemente ritardato dietro le quinte su Steam. Diverse date del negozio trapelate hanno indicato che il gioco apparirà questo mese o il prossimo, ma con la fine di giugno che si avvicina rapidamente, queste voci sembrano essere sempre più improbabili.

Quando è probabile che avremo Uncharted: Legacy of Thieves Collection su PC?

La stragrande maggioranza dei giochi su Steam ha una data di rilascio interna che di solito è invisibile agli utenti di Steam. Questa data era precedentemente fissata al 15 luglio nella pagina Uncharted: Legacy of Thieves Collection, ma è stata cambiata oggi al 19 ottobre 2022, come scelto da SteamDB (Grazie Ripristina). Quando è stata fissata la data di rilascio della formazione per PS5, ci è stato detto che Iron Galaxy e Naughty Dog avrebbero rivisitato e rivelato di più sul lancio su PC mentre ci avviciniamo al 2022. Siamo quasi sette mesi nel 2022 e non abbiamo ancora sentito nulla. Tra questo e la modifica della data di rilascio di Steam, indica che il gioco per PC è stato ritardato.

Un ritardo nel gioco potrebbe significare che uscirà ora dopo Marvel’s Spider-Man Remastered il 12 agosto. E potrebbe essere rilasciato dopo Spider-Man Miles Morales della Marvel, che arriverà su PC questo autunno. Si dice che Sackboy: A Big Adventure e Returnal arriveranno anche su PC, anche se si ritiene che non usciranno fino a dopo il rilascio di Uncharted. Né Iron Galaxy, Naughty Dog o Sony hanno commentato nessuna delle voci, quindi prendila con le pinze finché non sapremo diversamente.

In altre notizie, la popolarità di Ghost of Tsushima ha reso gli editori Più aperto ai giochi basati sulla storia giapponese. Altrove, ci sono sconti sui saldi del fine settimana di PlayStation Oltre 80 giochi e DLC.