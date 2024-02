Lascia cadere e abusa di iPhone 15 Pro Max e Galaxy S24 Ultra: esiste un vincitore in termini di robustezza?

Si è detto molto sulla battaglia del gigantesco Galaxy S24 Ultra in titanio contro l'iPhone 15 Pro Max, ma ecco qualcos'altro: test di caduta.

Non dimenticare, questo non rende in alcun modo fragile o “cattivo” il Galaxy S24 Ultra o l'iPhone 15 Pro Max: quando lasciamo cadere un telefono (specialmente uno che costa più di mille dollari), solo gli dei possono aiutarci perché la fortuna è ciò che conta di più. Ho visto telefoni “fragili” sopravvivere ad abusi epici e ho visto dispositivi “resistenti” rompersi dopo una semplice caduta.

Video da PhoneBuff Questo canale YouTube mostra cosa succede quando raccogli oggetti iPhone 15 Pro Max E il Galaxy S24Ultra Nella prova di caduta (trans Gizmochina).

No Galaxy S24Ultra E il iPhone 15 Pro Max Realizzato in titanio all'interno, però Galaxy S24Ultra Contiene anche vetro Gorilla Armor per un significativo miglioramento della durata rispetto al suo predecessore, il Galaxy S23 Ultra.

Il test di caduta inizia con Galaxy S24Ultra E iPhone 15 Pro Max Vengono lasciati cadere sulla schiena. Ciò ha frantumato il pannello posteriore in vetro su entrambi i telefoni e il danno è stato più evidente sull'S24 Ultra. Anche gli obiettivi delle fotocamere hanno sofferto a causa dei test. Secondo l'ospite, questo tour va a iPhone 15 Pro Max.

Quindi, nel secondo round, entrambe le ammiraglie sono state lanciate dalla curva per testare i telai in titanio. I dispositivi hanno riportato piccoli graffi ma l'iPhone ha anche iniziato a perdere parte del vetro. Questo round si è concluso con un pareggio, secondo il padrone di casa.

Il terzo round si chiama “Face Drop” ed è doloroso da guardare. Entrambi i telefoni sono stati lasciati cadere su un pavimento piatto di cemento dalla parte anteriore. Rispetto al iPhone 15 Pro MaxL'S24 Ultra ha subito più danni allo schermo a causa delle crepe, il che è sorprendente considerando il vetro Gorilla Armor utilizzato qui. Le funzioni della fotocamera selfie e dello scanner delle impronte digitali del telefono di punta di Samsung sono state violate. Su iPhone, tutto funziona come al solito. Una chiara vittoria per Apple iPhone 15 Pro Max.

Era l'ultimo round Galaxy S24Ultra E il iPhone 15 Pro Max Cadde ripetutamente a faccia in giù su una superficie metallica: puro sadismo. L'iPhone ha faticato molto e ha ottenuto una linea verticale sullo schermo alla seconda caduta e alla settima caduta lo schermo era completamente bianco. IL Galaxy S24UltraAnche se incredibilmente abusato, è comunque efficace e il premio per questa dose di potenza va all'S24 Ultra.

IL Galaxy S24Ultra Ha ricevuto un punteggio impressionante di 37 punti da PhoneBuff, battendolo di poco iPhone 15 Pro MaxChe segue con ampio margine con 36 punti. Mentre il iPhone 15 Pro Max Brilla con 10 su 10 nei primi tre turni, ma vacilla solo nel quarto e ultimo round.