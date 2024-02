Gmail ridisegna le risposte alle email con un'interfaccia utente in stile chat [U]

Dopo aver introdotto le reazioni emoji e modificato la barra di ricerca, un aggiornamento più ampio di Gmail introduce un'interfaccia utente di risposta in stile chat su Android.

Aggiornato il 10/02/24: Gmail sta ancora testando una riprogettazione dello stile di chat per l'interfaccia utente di risposta dopo tre mesi. A partire da questa settimana, verrà esteso a più persone, ma non si vede ancora una disponibilità diffusa. Indica che Google sta andando avanti con questo rinnovamento, che sembra più semplice ma agli utenti esperti potrebbe non piacere aggiungere un ulteriore passaggio per accedere a Rispondi a tutti e Inoltra.

In alto: Attuale | In basso: nuovo

Originale 8/11/23: La maggior parte delle persone oggi risponde alle e-mail dopo averle scorrete fino in fondo. Hai opzioni per rispondere, rispondere a tutti e inoltrare, oltre a nuove reazioni emoji. (Puoi anche rispondere dalla parte superiore del messaggio e-mail.)

Gmail (trad Polizia robotica) sta ora testando il campo di risposta che si trova nella parte inferiore dello schermo: un bel risparmio di tempo. Questa casella di testo assomiglia molto a Google Chat con un contenitore a forma di pillola circondato da pulsanti per allegare contenuti multimediali ed emoji.

La casella ti consente di selezionare il tipo di risposta e di modificare a chi la stai inviando, a sinistra, mentre puoi espanderti all'attuale interfaccia utente a schermo intero dall'altra parte.

Facendo clic si aprirà la tastiera e ci si sposterà nella parte superiore del campo di risposta con un pulsante Invia sulla destra. Pertanto, puoi digitare la tua risposta e continuare a vedere il corpo dell'e-mail per mantenere il contesto, che è la modifica più importante. Non è chiaro dove si trovino le risposte rapide in questa interfaccia utente.

La riprogettazione di Gmail è un cambiamento piuttosto grande, soprattutto per un'app che non vede molto, se Google decide di seguirla. A questo punto non è ancora stato implementato su larga scala e non viene visualizzato sui server che abbiamo controllato questo pomeriggio.

Segue il lavoro su un'interfaccia utente per la creazione del suono che dovrebbe essere allineata con Duet AI.

Gmail contro Google Chat

Ulteriori informazioni su Gmail: