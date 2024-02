L'intelligenza artificiale di Microsoft Copilot scala le classifiche dell'App Store dopo la pubblicità del Super Bowl

Se ieri sera hai guardato la partita di football del Super Bowl NFL e hai visto diversi spot pubblicitari, probabilmente hai visto un annuncio di Microsoft per la sua nuova app Copilot AI.

Presentando il successore di Bing Chat come il tuo “compagno quotidiano di intelligenza artificiale” e un modo per fare molto di più che una semplice ricerca, inclusa la creazione di nuove immagini e icone per i giochi utilizzando modelli LLM (Generative Large Language Model) di intelligenza artificiale, l'annuncio del Copilot Super Bowl di Microsoft sembra compiere la sua missione e sollecitare… Sempre più persone stanno scaricando l'app Copilot.

Copilot era la seconda app gratuita più popolare nell'Apple App Store al momento in cui scrivo e la dodicesima app più scaricata nel Google Play Store per dispositivi Android.

Screenshot delle migliori classifiche dell'App Store di iPhone di Apple al 12 febbraio 2024. Credito: VentureBeat

Screenshot delle migliori classifiche nel Google Play Store al 12 febbraio 2024. Credito: VentureBeat

Tuttavia, non tutto va bene per le ambizioni di Microsoft nel campo dell’intelligenza artificiale Utenti su X (ex Twitter) Ha notato che l'app, così come la rivale di Google, Gemini, fornivano informazioni obsolete e errate quando cercavano di chiedergli informazioni sulla grande partita e sulle due squadre coinvolte, i San Francisco 49ers e i vittoriosi Kansas City Chiefs. (Una classica ricerca su Google, per quello che vale, ha restituito le informazioni corrette su entrambe le squadre.)

Nel caso del copilota, il nome era errato Tyreek Hill, giocatore dei Miami Dolphins Poiché è ancora membro dei Kansas City Chiefs nonostante sia stato ceduto nel 2022, suggerendo una scadenza da conoscere.

Ciò che l'intelligenza artificiale di Microsoft ha appena annunciato per il Super Bowl non sa quali giocatori fanno effettivamente parte delle squadre che giocano al Super Bowl pic.twitter.com/JBXiTSHJlA – Kyle Cheromcha (@Cheromcha) 12 febbraio 2024

Quando ho controllato, solo pochi minuti fa, Microsoft Copilot mostrava informazioni accurate sulle mie richieste.

Tuttavia, questo è un problema con gli studenti MBA in generale: risposte incoerenti, poiché lo stesso suggerimento a volte porta a risultati completamente diversi per utenti diversi.

Pertanto, sebbene il crescente interesse per l'app Copilot di Microsoft sia un segnale incoraggiante per le crescenti ambizioni dell'azienda in materia di intelligenza artificiale, se gli utenti non trovano l'app precisa o affidabile, probabilmente la abbandoneranno a favore di altre alternative.

In altre parole: Microsoft ora ha l'opportunità di capitalizzare l'interesse pubblico risultante (gioco di parole) con il suo annuncio Copilot Super Bowl: che lo faccia o meno determinerà, in gran parte, il futuro successo di Copilot.