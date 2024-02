Google emette un avviso sulla privacy a tutti gli utenti Android e iPhone ed ecco perché

Inoltre, Gemini può essere attivato tramite attivazione vocale, anche quando non ne hai intenzione.

Google ha lanciato un avvertimento a tutti gli utenti Android e iPhone riguardo ai potenziali rischi per la sicurezza e la privacy associati all'uso dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni per smartphone. durante Blog dell'hub sulla privacy dell'app Gemini di GoogleIl colosso della tecnologia ha esortato i clienti ad astenersi dall'inserire le proprie informazioni riservate durante qualsiasi conversazione sulle app Gemini.

Le app Gemini sono come un Assistente Google potenziato. “Si prega di non inserire informazioni riservate nelle conversazioni o dati che non si desidera che un revisore veda o che Google utilizzi per migliorare i nostri prodotti, servizi e tecnologie di apprendimento automatico”, si legge nel blog.

Per spiegare perché dovresti evitare di fornire informazioni personali, Google ha affermato che una volta esaminata una conversazione, questa non viene rimossa per un certo periodo anche dopo che l'attività di Gemini Apps viene eliminata.

Questo perché le conversazioni rimangono separate e non collegate all'account Google di alcun utente. Inoltre, il colosso della tecnologia ha informato che le conversazioni, che potrebbero includere informazioni riservate, vengono conservate per un massimo di tre anni.

Dice: “Le conversazioni riviste o commentate da revisori umani (e i dati correlati come la lingua, il tipo di dispositivo, le informazioni sulla posizione o i commenti) non vengono eliminati quando elimini la tua attività sulle App Gemini perché vengono mantenute separate e non collegate al tuo account.” su Google. In alternativa, vengono conservati per un massimo di tre anni.

Andando avanti, ha rivelato che anche dopo la disattivazione delle app Gemini, la conversazione dell'utente verrà salvata nel suo account per un massimo di 72 ore.

Il blog ha aggiunto: “Anche quando l'attività delle app Gemini è disattivata, le tue conversazioni verranno salvate sul tuo account per un massimo di 72 ore. Ciò consente a Google di fornire il servizio ed elaborare eventuali commenti. Questa attività non verrà visualizzata nella tua attività delle app Gemini .”

Inoltre, Gemini può essere attivato tramite attivazione vocale, anche quando non ne hai intenzione. “Gemini potrebbe attivarsi quando non lo intendi, ad esempio, se c'è un rumore che suona come 'Ehi Google.'” spiega il blog. “Se ciò accade e Gemini risponde, verrà gestito nello stesso modo previsto attivazione e in base alle impostazioni.”