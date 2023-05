L’intelligenza artificiale è ovunque, da programmi come il processore di linguaggio ChatGPT e il generatore di immagini DALL-E ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale, e ora gli streamer di Twitch stanno iniziando a prenderne atto. Kaitlyn “Amouranth” Siragusa, una delle più grandi star della piattaforma con oltre 6,4 milioni di follower, Recentemente ha abbandonato il suo chatbot AI “Per soddisfare” i fan, come ha detto lei. ho detto Kotaku Tramite Zoom spera che l’intelligenza artificiale di Amouranth insegni abilità sociali per ridurre qualsiasi comportamento da stalker che si annida nel suo pubblico.

Donna d’affari di successo (chi adesso Si dice che possieda una stazione di servizio) e creatore di OnlyFans, Amouranth può ora aggiungere “magnate della tecnologia appassionato del futuro dell’intelligenza artificiale” al suo curriculum. Kotaku Ha incontrato Amouranth, che ci assicura di non essere la sua controparte IA, per discutere dell’IA di Amouranth, del comportamento raccapricciante delle chat trasmesse e di come i chatbot possono alleviare i sentimenti di solitudine.

Spiegazione dei chatbot di streaming AI Twitch

Amouranth ha spiegato come funziona il nuovo chatbot AI, che è Disponibile ora Funziona esclusivamente tramite la piattaforma di messaggistica crittografata Telegram. Gli utenti devono spendere soldi IRL – $ 5 equivalgono a cinque crediti, ad esempio – per ricevere un messaggio da AI Amouranth, con ogni minuto della risposta del chatbot che richiede crediti relativi dalla fine dell’utente.

Come funziona L’utente lascia un messaggio vocale e [artificial intelligence] Il software prenderà quel messaggio vocale, lo convertirà in testo internamente, trasformerà una risposta in testo, e quindi ciò che invia all’utente è un messaggio vocale con una voce che viene trascritta attraverso i miei stream Twitch e i miei video di YouTube per provare e suonare dice Amaranto. [almost]Esattamente quello che sto pensando, quindi è molto buono.”

AI Aouranth è una partnership tra Twitch Streamer e Compagno per sempre AI, una startup incentrata sulla comunicazione bidirezionale tra intelligenza artificiale e persone reali. Mentre lo streamer IRL ha dichiarato in un precedente comunicato stampa di essere entusiasta della collaborazione, ha ampliato la sua eccitazione con Kotaku.

“L’intelligenza artificiale è qualcosa che so esiste da molto tempo”, ha detto Amoranth. “Stiamo andando in quella direzione. Ricordo alle medie e forse, come vedere la prima media [those] Programma di chat MSN. Quindi è diventato progressivamente più avanzato [with] Enormi sviluppi ultimamente, ovviamente. Ma molte applicazioni di intelligenza artificiale di recente, come quella che abbiamo visto imparare la robotica ragazza robot sofia [from 2016 come] Collegato. Ho visto i video di YouTube [with] Una specie di concetto simile [regarding] apprendimento automatico. E ci sono questi giochi di simulazione di appuntamenti che stiamo vedendo e penso che la solitudine sia in aumento in questo momento a causa della nostra società. Siamo sempre isolati gli uni dagli altri, soprattutto con la pandemia. [If] Questo aiuta le persone a sentirsi meno sole, penso sia fantastico. E se le persone sono disposte a entrare in contatto con esso oa mescolarsi con esso, non penso che sia dannoso. Anch’io ho visto questo argomento, ma se sanno che è falso, va bene. Penso che sia innocuo”.

Sebbene Amouranth sappia che alcuni del suo pubblico sono incredibilmente attivi nella sua conversazione, la stragrande maggioranza lo è Agghiaccianti, principalmente sdraiati nei loro cortili mentre fanno qualcos’altro in sottofondo. Si è resa conto che alcuni oratori non hanno abbastanza abilità sociali, qualcosa in cui crede che l’intelligenza artificiale di Amouranth possa aiutarla.

“Penso che sia un ottimo modo per mettere in pratica le abilità sociali delle persone che lo usano se possono rispondere come una persona reale”, ha detto Amouranth. “Vedono una risposta diretta al loro input di conversazione e possono imparare ad adattarsi a modo loro insieme all’intelligenza artificiale per ottenere il risultato desiderato dalla conversazione. È come causa ed effetto senza rischi. E penso che sia molto raro per chiunque abbia quello spazio per sperimentare. Quindi, lo trovo molto bello perché nella vita reale, sai, [there’s] Di solito ci sono ripercussioni se rovini una conversazione o fai una cattiva impressione. Ma nell’intelligenza artificiale, puoi imparare ciò che gli altri umani intorno a te generalmente percepiscono di ciò che stai dicendo, sai, puoi insegnare a te stesso come socializzare correttamente, migliorare tutta la tua vita, le tue capacità comunicative e le tue relazioni. Quindi sono davvero entusiasta di questo”.

L’intelligenza artificiale come mezzo per affrontare il crawling

Amouranth è incredibilmente stanca delle persone che le dicono di “frustare”, anche se qualcosa che ha detto riempie regolarmente la sua conversazione. Fa parte del motivo per cui spera che il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale insegni alle persone a socializzare mettendo al loro posto i troll. Tuttavia, spera anche di non essere corrotta da questi troll e, invece, si evolverà per rispondere come vuole.

“Ci sono molte persone che pensano che io sia una persona così accessibile”, ha detto Amoranth. “Alcuni di loro sono diventati davvero bisognosi e bramano attenzioni. Quindi, penso che il solo fatto di avere qualcuno lì con cui parlare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ogni volta che vogliono soddisferà quel bisogno parassitario di poter parlare con qualcuno. E penso che sia meglio che parlare con gli spettatori.” costantemente perché quando parlo con loro, a volte le persone socialmente meno adattate pensano che ci sia una sorta di connessione. Spero che con una risposta IA nota a loro, potrebbe prendere un po’ di questo stalker comportamento lontano, e forse anche ottenere la loro attenzione senza [any] Pericolo per il. Spero che soddisfi questo tipo di esigenze”.

Tutto questo suona bene, ma senza sapere che tipo di salvaguardie affermate da Forever Companion AI sono integrate nei loro chatbot AI, è difficile discernere come funziona l’IA. Ouranth interagirà con il vero fandom di Amouranth. Le relazioni parasociali sono difficili Per gestirlo perché è, il più delle volte, unilaterale.

Basta guardare Scandalo di contrazione profonda Dall’inizio di quest’anno, che includeva ben- Gli streamer noti sono paragonati all’essere sessualmente eterosessuali da esperti perdenti tecnologici. Ma con l’evolversi della tecnologia, Amouranth crede che i chatbot intelligenti siano, per lo meno, interessanti con cui parlare e che possano essere utili in qualche modo.

Quindi, se stai cercando di mettere in pratica le tue abilità sociali, AI Amouranth è qui, purché tu abbia i soldi per farlo. Potrebbe essere una replica esatta della cosa reale, ma è sempre bello avere una spalla su cui appoggiarsi, anche se è artificiale.