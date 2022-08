OnePlus Nord CE riceve OxygenOS 12, 8 e 8T con tecnologia Android da T-Mobile

OnePlus ha rilasciato l’aggiornamento OxygenOS 12 basato su Android 12 per Nord CE. Viene fornito con la versione del firmware EB2101_11.C.04 e verrà distribuito in India per un numero limitato di utenti e la sua più ampia distribuzione dovrebbe iniziare tra pochi giorni.

OnePlus Nord C

L’aggiornamento OxygenOS 12 porta una nuova interfaccia utente e le consuete versioni di Android 12 e OxygenOS 12 su Nord CE. Puoi controllare il log delle modifiche qui sotto per maggiori dettagli. Inoltre, assicurati di avere almeno il 30% di batteria e 4 GB di spazio libero su Nord CE prima di installare l’aggiornamento.

Sistema Icone ottimizzate per il desktop con trame migliorate, utilizzando un design completamente nuovo ispirato alle trame e unificando luci e livelli AI System Booster è ottimizzato a 2.1 per supportare il funzionamento regolare del sistema anche quando il carico è elevato

Modalità scura Tre livelli regolabili sono stati aggiunti di recente, fornendo un’esperienza utente più personalizzata e confortevole

scaffali Nuove opzioni di stile aggiunte per le carte, rendendo il contenuto dei dati più chiaro e più facile da leggere Accesso appena aggiunto a OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc. Scheda OnePlus Watch appena aggiunta nello scaffale, per guardare facilmente la tua salute

Equilibrare la vita con il lavoro Nuova funzione di equilibrio tra lavoro e vita privata, che consente di passare facilmente dalla modalità vita lavorativa a quella vita privata tramite impostazioni rapide Cambio automatico della modalità lavoro/vita recentemente supportato, in base a posizioni, Wi-Fi e ora specifici, e fornisce profili di notifica delle app personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria Passaggio recentemente supportato tra diversi layout con un gesto di pizzicamento con due dita, identificazione intelligente delle immagini di migliore qualità e ritaglio delle miniature in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più interessante

AOD panno Sono stati aggiunti di recente vari stili di caratteri e colori, per un’esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Diversi pennelli e tratti sono stati aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore



OnePlus ha anche rilasciato OxygenOS 12 per OnePlus 8 e 8T di T-Mobile negli Stati Uniti (i modelli sbloccati l’hanno ricevuto a marzo). Il firmware per il modello vanilla ha la versione IN2017_11_C.41, mentre il firmware per l’8T è la versione KB2007_11_C.41. Entrambi richiedono un download di oltre 4 GB e un aggiornamento della patch di sicurezza Android sugli smartphone fino al 5 luglio 2022.

