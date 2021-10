Google introduce una cartella bloccata per nascondere foto e istantanee

C’è una nuova opzione in arrivo su Google Foto chiamata Cartelle bloccate, che fa esattamente quello che dice il suo nome: nasconde le tue foto sensibili, così non voli accidentalmente mentre guardi le foto dei tuoi parenti dalle tue vacanze estive…

Alla normale conferenza Google I/O tenutasi a maggio 2021, questa azienda cartella chiusa najavila E qualche altra opzione solo per i telefoni Pixel, ma in un post sul blog pubblicato ieri (29 ottobre) è stata annunciata una nuova opzione per altri telefoni Android in arrivo e per gli utenti iOS all’inizio del 2022.

per una comunità selezionata

La cartella bloccata è una posizione perfetta in cui puoi inserire immagini che non tutti vogliono vedere. Tutti amiamo scherzare, scattare foto mentre ci laviamo i denti o in pose che non tutti vorremmo vedere, soprattutto zia Yasmina di Donji Milanovac, che vede una volta all’anno quando diventa famosa e ti chiede sempre di mostrarla foto dal mare… Non dimentichiamo quel tipo che, quando prepara il caffè, ama camminare lentamente davanti alla tua scrivania e guardare accidentalmente il tuo telefono, notando: “Sei diventato davvero figo in quella foto”. No, Milano, non è vero.

In ogni caso questa opzione è molto utile, e l’apertura della cartella con foto e video sarà possibile tramite parametri biometrici, un codice o un PIN.

Oltre alla cartella bloccata, gli utenti di Google Foto possono aspettarselo Altre cose nuove testato da questa azienda. Ad esempio More Like This, un’opzione che consente agli utenti di trovare foto e video simili, che può essere molto utile durante la ricerca di una foto specifica, ma non ci si riesce.

Google ha già introdotto la possibilità di cercare immagini per persone, luoghi, animali domestici, luoghi e oggetti specifici che appaiono nelle immagini (autobus, ponte, tramonto, foresta…), quindi questa sarà un’aggiunta molto utile, soprattutto per quelli con grandi gallerie (non organizzati). L’opzione More Like This sarà implementata come un pulsante che appare quando viene selezionata un’immagine e ci aspettiamo di vederla molto presto su tutti i telefoni Android.



Attira gli utenti

Forse il fatto che Google stia migliorando il suo servizio fotografico è dovuto ai nuovi termini di utilizzo, che sono Fino a poco tempo era gratuito Per un numero illimitato di foto di qualità un po’ più modesta. Supponiamo che l’aggiunta di nuove opzioni sia un buon modo per Google di aumentare il valore di uno dei suoi servizi più popolari, che è stato interrotto da molti utenti da giugno. Usa il limite di 15 GB sui tuoi account Google.

