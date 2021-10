GoPro rilascia l’aggiornamento del firmware per evitare il surriscaldamento di Hero 10

GoPro sta rilasciando un aggiornamento del firmware che include nuove “Modalità prestazioni video”. Questi non sono nuovi strumenti creativi, ma sono progettati per evitare che le fotocamere si spengano a causa del surriscaldamento durante la registrazione in determinate situazioni. La società ha anche rivelato una nuova batteria “Enduro” che migliorerà le prestazioni con tempo freddo.

Poco dopo il lancio di Hero 10, alcune recensioni se ne sono lamentate Le loro telecamere si stavano surriscaldando E si spegne dopo circa 20 minuti di registrazione continua. Il problema non sembra essere universale, in La nostra recensione Ho fatto un test del genere (prima di ascoltare le lamentele menzionate) e sono riuscito a ottenere oltre un’ora di scatti. altro Test dettagliati Inoltre, all’inizio non si è imbattuto nel problema. Ma c’erano abbastanza utenti che incontravano il problema che l’azienda doveva chiaramente prendere in considerazione.

Oggi, GoPro ha confermato che un nuovo aggiornamento del firmware viene fornito con le suddette modalità di prestazioni video: prestazioni video massime, batteria estesa e treppiede/fisso. Il primo di quella lista è molto simile alla situazione attuale. La batteria estesa, come suggerisce il nome, fornisce impostazioni ottimali per prolungare la durata della batteria. Quest’ultimo presuppone che la fotocamera non si muova, rimuovendo così elementi come la stabilizzazione GPS e HyperSmooth per alleggerire il carico sul nuovo processore in situazioni in cui non c’è movimento o flusso d’aria per raffreddare la fotocamera.

Secondo GoPro, con il nuovo firmware, una registrazione 5.3K a 60 fps durerà il 47 percento in più (una media di 29 minuti per clip). In alternativa, a 4K/60fps, puoi goderti un aumento del 154% a un’ora e tre minuti in totale.

Batteria GoPro Hero 10 Enduro.

Per la nuova batteria Enduro ($ 29,99), GoPro afferma che estenderà i tempi di registrazione di una media di 56 minuti di video 5.3K/60 a 14F/-10C. Se utilizzati a temperature moderate, i filmati 5.3K/60 dovrebbero vedere un aumento del 28% della durata, mentre i video 4K/120 dovrebbero vedere un miglioramento del 40% del tempo di registrazione. La nuova cella sarà compatibile sia con Hero 9 Black che Hero 10 Black e fortunatamente è disponibile in un colore diverso, quindi non confonderla con le batterie standard.

GoPro smette di dire cosa fa la nuova batteria oltre a usare “tecnologia rivoluzionaria”. Ad ogni modo, indipendentemente dal tuo caso d’uso di Hero 10, entro la fine del mese sarai in grado di eseguire il flashing del firmware nelle nuove modalità o puoi ritirare la nuova batteria alla fine di novembre.