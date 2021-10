10 fantastiche funzionalità di macOS Monterey che vale la pena aggiornare

Apple rilasciata oggi Mac OS Monterey al pubblico dopo diversi mesi di beta test e apporta una serie di nuove utili funzionalità e modifiche ad app come Safari, Mappe, tempo di confronto, Appunti, Immaginimessaggi e altro ancora, oltre ad alcuni grandi miglioramenti della qualità della vita.

Abbiamo raccolto 10 delle nostre funzionalità preferite di macOS Monterey‌, ma dicci cosa ti piace dell’aggiornamento nei commenti qui sotto.

Cancella tutti i contenuti e le impostazioni

Con macOS Monterey‌, ripristinare il tuo Mac alle impostazioni di fabbrica funziona più come in I phone e IPAD con iOS. Con il pulsante Cancella tutto il contenuto e le impostazioni, ora puoi cancellare il tuo Mac senza dover reinstallare il sistema operativo.



La funzione cancella il Mac ma lascia il sistema operativo in posizione in modo che il dispositivo possa essere venduto o scambiato, il che è molto più conveniente rispetto ai metodi precedenti che si è classificato al primo posto nella nostra lista.

AirPlay su Mac

con il benefattore trasmissione Supporto Su un Mac, i contenuti di ‌iPhone‌ o iPad‌‌ possono essere visualizzati tramite AirPlay sullo schermo del tuo Mac, cosa che prima non era possibile. AirPlay to Mac funziona anche con i trasferimenti da Mac a Mac in modo da poter visualizzare lo schermo del tuo Mac su un altro.

AirPlay‌ su Mac consente agli utenti di estendere o eseguire il mirroring del display di un dispositivo Apple su un Mac e, poiché sono supportati due Mac, un Mac può utilizzare un altro Mac come display esterno in una sorta di clone della modalità di visualizzazione target.

AirPlay to Mac funziona in modalità wireless o cablata con un cavo USB-C, con una connessione cablata utile per ridurre qualsiasi potenziale latenza. Puoi anche usare ‌AirPlay‌ per trasformare il tuo Mac in un altoparlante che si accoppia con altri altoparlanti AirPlay‌ 2 per l’audio multi-room e puoi AirPlay‌ Apple Fitness + allenamenti sul tuo Mac.

‌AirPlay‌ su Mac funziona con MacBook Pro 2018 o successivo o MacBook Air, 2019 o successivo iMac o Mac Proe iMac‌ Pro, 2020 o successivo Mac mini.

Molte funzioni “FaceTime” fornite in formato iOS 15 È incluso anche nella versione macOS Monterey‌ di FaceTime‌. C’è una funzione Crea collegamento per le chiamate FaceTime che rende molto più facile convincere le persone a partecipare alla tua chiamata perché è simile a come funzionano Zoom e altre app video ed è ottimo per la pianificazione delle chiamate.



Gli utenti di PC e Android possono ora partecipare alle chiamate FaceTime ‌ dal Web utilizzando i collegamenti ‌ FaceTime ‌ creati dagli utenti Apple.

Apple ha anche aggiunto un effetto in modalità ritratto a FaceTime ‌ sul tuo Mac in modo da poter sfocare lo sfondo dietro di te mentre chatti. La nuova visualizzazione a griglia può mostrare tutti i partecipanti alla chiamata contemporaneamente e sono disponibili nuove modalità audio. L’isolamento acustico riduce il rumore di fondo e si concentra sulla tua voce, mentre un ampio spettro può essere utilizzato per evidenziare tutti i suoni se ci sono più persone alla fine di una chiamata.

FaceTime su macOS Monterey guadagnerai Tutte le funzionalità di SharePlay È stato reso disponibile sui dispositivi iOS in iOS 15.1, ma SharePlay non era pronto per il rilascio quando è stato lanciato macOS Monterey‌ e arriverà in un secondo momento.

Nota veloce

L’app Note in macOS Monterey è stata migliorata con una nuova funzione Quick Note progettata per prendere appunti indipendentemente da ciò che stai facendo. Se posizioni il cursore nell’angolo in basso a destra dello schermo, apparirà una piccola icona di nota.



Facendo clic su di esso si apre una breve nota in cui è possibile annotare un’idea, aggiungere un collegamento, salvare un’immagine e altro ancora. Quick Notes viene salvato in una sezione dedicata dell’app Notes ed è possibile accedervi su tutti i dispositivi.

Gruppi di schede Safari

Inizialmente Apple aveva pianificato di modificare il design di Safari in macOS Monterey‌, aggiungendo una barra delle schede ridisegnata che si fondesse meglio con lo sfondo di una pagina Web, ma dopo i reclami, quel piano è stato scartato e Safari sembra molto simile a quello di Big Sur.



Se lo desideri, puoi abilitare il nuovo layout “compatto” nella sezione Preferenze di Safari, ma c’è un cambiamento più notevole in Safari – gruppi di schede.

Con i gruppi di schede, puoi salvare i gruppi di schede insieme e poi rivederli in seguito. Se stai pianificando una vacanza, ad esempio, potresti avere diverse schede che desideri tenere aperte e rivisitare in seguito senza che le schede occupino l’intera barra delle schede di Safari, i gruppi di schede ti consentono di salvare tutto e di eseguirne il backup in un secondo momento .

Avatar animato di Memoji

Memoji ora può essere impostato come avatar macOS, che appare sulla schermata di blocco invece dell’immagine statica standard. In Preferenze di Sistema, fai clic sul tuo profilo e puoi creare o scegliere un Memoji come avatar.



Puoi scegliere la modalità e il motivo preferiti che aggiungono colore allo sfondo, quindi fare clic su Salva per impostarlo. Memoji verrà animato sulla schermata di blocco del tuo Mac quando accedi al tuo Mac. Se fai qualcosa come inserire la tua password in modo errato, vedrai le Memoji interagire.

Emoji e monogrammi iniziali sono anche opzioni per l’avatar del tuo Mac a Monterey, inoltre c’è una nuova scheda “suggerimenti” con diverse opzioni per le immagini del profilo.

focalizzare

Focus è una versione più personalizzata di Do Not Disturb che mira a consentirti di concentrarti su ciò che stai facendo al momento evitando distrazioni inutili.



Ad esempio, puoi creare una modalità di messa a fuoco “lavoro” che riduce le notifiche da app non legate al lavoro per aiutarti a concentrarti meglio senza interruzioni. Apple ha modalità di messa a fuoco integrate per cose come dormire e guidare e puoi creare modalità di messa a fuoco personalizzate. Con Focus, puoi scegliere quali app e persone possono chiamarti in momenti diversi.

Se sei in modalità messa a fuoco e qualcuno cerca di inviarti un messaggio, riceverà una notifica che le tue notifiche sono disattivate (sebbene sia ancora possibile accedervi in ​​caso di emergenza) e se attivi la messa a fuoco su un dispositivo, si sincronizza automaticamente con tutti i tuoi dispositivi.

abbreviazioni

L’app Scorciatoie introdotta per la prima volta su iPhone‌ e iPad‌‌ è ora disponibile sul tuo Mac, così puoi accedere a tutte le tue scorciatoie preferite. Apple ha creato scorciatoie specifiche per Mac disponibili nella Galleria e puoi crearne di tue.



Le scorciatoie sono state aggiornate con suggerimenti sull’azione successiva per semplificare la creazione di nuove scorciatoie e i flussi di lavoro dell’app Automator possono essere trasformati in scorciatoie. Per gli utenti Pro, c’è l’integrazione con AppleScript e la compatibilità con gli script di shell.

Le scorciatoie sono profondamente integrate in macOS Monterey‌ e possono essere avviate dal Dock, dalla barra dei menu, dal Finder, da Spotlight o utilizzando siri, che sono universali, quindi le scorciatoie create su iPhone‌ possono essere utilizzate sul tuo Mac e viceversa.

Controllo universale (prossimamente)

Una delle caratteristiche principali di ‌macOS Monterey‌, Universal Control consentirà l’uso di un singolo mouse e tastiera su più dispositivi Mac o iPad. Quindi, se hai una configurazione desktop con un iMac‌, MacBook e iPad‌, puoi utilizzare un mouse e una tastiera per controllarli tutti e tre.



Universal Control non è ancora disponibile perché non era pronto in tempo per il rilascio di macOS Monterey‌, ma arriverà in un futuro aggiornamento di macOS Monterey‌.

Ulteriori informazioni su macOS Monterey

Ci sono molte altre funzionalità in macOS Monterey‌ che vale la pena provare e abbiamo un elenco completo di tutte le novità dell’aggiornamento Nella nostra recensione su macOS Monterey.