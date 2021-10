Blaseball: Short Circuits riporta il gioco alle sue radici

hit culto Blaspool Restituisce il 1 novembre in un nuovo formato. soprannominato Blaseball: cortocircuitoLa nuova stagione riporterà il simulatore sportivo alle sue origini con meccaniche semplificate e adatte ai neofiti.

Blaspool è diventato un cult nel 2020 quando Lanciato in mezzo ai blocchi sociali. Il Gioco basato su browser è un gioco di simulazione dell’assurdità del baseball in cui i giocatori guardano la stagione del baseball svolgersi nel corso di una settimana e scommettono sui giochi. È un mix tra un gioco inattivo e un gioco di servizio dal vivo, poiché ha una componente sociale incentrata sulla comunità. È anche un gioco pseudo-horror in cui i giocatori vengono bruciati da sovrani canaglia. Quando siamo partiti l’ultima volta? BlaspoolL’intero gioco è stato risucchiato in un buco nero. è complicato.

Blaseball: cortocircuito È descritto come “una miniserie a basso rischio di universi temporanei in cui tutto può succedere”. Si svolgerà nell’arco di due settimane, durante le quali si giocherà una stagione di Blaseball per una settimana. Il gioco avrà più tracce, anche se il tempo della versione completa deve ancora essere rivelato. Game Band nota che i circuiti futuri potrebbero testare ulteriormente il coordinamento.

L’evento è pensato per essere più accogliente per i nuovi giocatori, con un’enfasi sul “re-immaginare” Blaspool Da zero.” Il gioco sarà caratterizzato da un sistema di scommesse e scommesse “semplificato”, denominato “quiz”. da seguire – almeno in teoria.

È importante notare che questo è un evento speciale, non un’intera “era” successiva. Blaspool. Lo sviluppatore The Game Band invierà sondaggi ai giocatori dopo l’evento per raccogliere informazioni su come stanno giocando. Il feedback aiuterà a modellare il gioco principale e la sua iterazione al suo ritorno.

Naturalmente, abbiamo ancora molte domande, vale a dire cosa significa il termine “universi temporanei”. Lo sapremo quando Blaseball: cortocircuito Si inizia il 1 novembre.

