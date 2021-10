WhatsApp | Passaggi per gli utenti per valutare gli account aziendali o aziendali | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp È l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, poiché attualmente supera i 4 miliardi di utenti attivi e detiene ancora il primato assoluto dal 2010. L’applicazione verde citata ha anche creato una propria versione per gli imprenditori, l’hanno chiamata WhatsApp Business, perché ora avrai la possibilità di valutare la tua esperienza con qualsiasi account aziendale che ti ha venduto un prodotto o un servizio, vuoi sapere come farlo? Qui lo spiegheremo.

Se ti sei precedentemente connesso agli account aziendali di Il WhatsApp E senti di aver ricevuto un cattivo trattamento o nel peggiore dei casi il prodotto o servizio che ti hanno venduto non era quello che ti aspettavi, ora puoi rendere pubblico il tuo reclamo valutando l’esperienza di acquisto, non preoccuparti che sarà tutto anonimo, sia per l’azienda che per WhatsApp, poiché la piattaforma ha la crittografia end-to-end.

qual è il punto? I clienti possono scegliere se è appropriato o meno associarsi all’azienda e le valutazioni aiutano anche a migliorare la messaggistica con i clienti dopo aver visualizzato le valutazioni aggregate in modo anonimo, il che significa che non sapranno chi li ha valutati.

Come classificare un servizio di account aziendale

È importante chiarire che al momento questa funzionalità è disponibile solo in WhatsApp versione beta 2.21.22.7 Per i telefoni Android, anche se potrebbe essere presente anche nelle versioni precedenti.

Per prima cosa devi inserire un account aziendale e premere per qualche secondo sul messaggio che ti hanno inviato in modo che venga evidenziato.

Quindi premere i tre punti verticali situati nell’angolo in alto a destra, verranno visualizzate due opzioni: Report e Rate, scegli la seconda opzione.

Apparirà automaticamente la seguente domanda: “Quanto è utile questo messaggio?” Con un avviso che tutto è anonimo.

Hai cinque valutazioni: 1 stella, nessuna utile; 2 stelle, un po’ utili; Una cosa utile da tre stelle. Quattro stelle utili; Cinque stelle, molto utile.

Infine, fai clic su Invia.

Passaggi per valutare un account aziendale su WhatsApp (Immagine: Mag)

