Apple promuove le funzionalità video di iPhone 13 con un nuovo hashtag #HollywoodInYourPocket su Twitter

Sicuramente il più nuovo iPhone 13 e iPhone 13 Pro Funzionalità relative alla fotocamera, aggiornate con obiettivi migliori e nuove funzionalità video, inclusa la modalità cinematografica. Per promuovere queste nuove funzionalità, Apple ha ora aggiunto un nuovo hashtag #HollywoodInYourPocket su Twitter.

Se non hai familiarità con l’hashtag, questo è ciò che Twitter chiama un’icona visualizzata accanto ad alcuni hashtag speciali di Twitter. Apple di solito crea hashtag per promuovere i suoi eventi speciali (Come hanno fatto all’evento di questa settimana), ma ora l’azienda utilizza l’hashtag per evidenziare le nuove fotocamere di iPhone 13.

Come notato prima Hashflags.ioAll’inizio di oggi, il nuovo hashtag associato a #HollywoodInYourPocket è stato aggiunto con un’icona di ciak con il logo Apple. L’azienda già Usando il tuo hashtag nei tweet che promuove i video registrati in modalità cinematografica su iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Cambia automaticamente la messa a fuoco tra primo piano e sfondo con la modalità cinematografica su iPhone 13 Pro. #HollywoodInYourPocket

In alcuni casi, gli utenti potevano vedere solo l’icona privata per il nuovo hashtag utilizzando l’app Twitter.

Durante il keynote, Apple ha mostrato due video girati utilizzando la modalità cinema su iPhone 13, ora disponibili su Android. Il canale YouTube ufficiale dell’azienda. Oggi, anche Apple ha condiviso un file Una visita guidata che mostra le novità della gamma iPhone 13.

FTC: Usiamo i link di affiliazione per guadagnare. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: