attenzione. SMS ai cellulari a Trikala per fenomeni meteorologici pericolosi – TrikalaVoice

Si prevede che la Tessaglia occidentale sarà al centro di fenomeni meteorologici gravi e pericolosi nelle prossime ore con la caratteristica principale della caduta di forti piogge.

Un messaggio è già stato inviato dalla Protezione Civile ai cellulari di chi vive o visita Trikala per essere particolarmente vigili nelle prossime ore.

Nel frattempo, la regione della Tessaglia con la Direzione della Protezione Civile è in allerta, l’intero meccanismo coinvolto nel piano di prevenzione e risposta ai fenomeni meteorologici pericolosi previsti nella regione nelle prossime ore, concentrandosi sulla Tessaglia occidentale, dove, secondo EMY , altezze di pioggia significative. In una lettera, il Distretto della Tessaglia – Direzione della Protezione Civile ha invitato i comuni a stare in massima allerta nell’ambito delle loro competenze geografiche, con le macchine a loro disposizione e pronte per la partenza immediata. Inoltre, gli agricoltori, gli allevatori e coloro che lavorano nelle campagne sono chiamati a rispettare tutte le misure di autotutela ea garantire la loro sicurezza per limitare gli spostamenti quando strettamente necessario.

Il Bollettino aggiornato di Hazardous Weather, diffuso oggi dall’EMY, prevede livelli molto elevati di precipitazioni per domani sabato (11-12-2021) in gran parte del continente, compresa la Tessaglia occidentale. Allo stesso tempo, nei mari soffiano raffiche di vento da sud-ovest, che raggiungeranno temporaneamente 8-9 Beaufort, soprattutto nell’Egeo.