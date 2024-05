Scopri come si coordinano i bisogni umani e i confini planetari.

Il nostro futuro e il futuro del nostro pianeta sono nelle nostre mani.

05/05/2024

In questo momento, Sembra che la crescita economica sia spesso l’unica misura del progresso. E con le conseguenze dell’effetto domino del cambiamento climatico, Esiste ancora la possibilità di soddisfare i bisogni umani rispettando i confini planetari? ? La risposta è, Secondo uno studio recente Guidati da Hauke ​​​​Schlesser, Malte Schäfer e Harald Dissing Un sonoro sì!

Uno spazio di lavoro sicuro ed equo per l’umanità

questo studio Dà uno sguardo più attento al concetto di “spazio di lavoro sicuro ed equo” per l’umanitàE suggerire COSÌ Soluzione Per una vita in armonia con i confini planetari.

Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori hanno utilizzato modelli dettagliati dei requisiti materiali ed energetici In diversi scenari tecnologici è stata effettuata un'analisi del ciclo di vita, valutando gli impatti ambientali in relazione ai confini planetari.

Una conditio sine qua non: un cambiamento radicale dei modelli sociali ed economici

I risultati chiave rafforzano la storia Dove È necessario cambiare radicalmente gli attuali modelli sociali ed economici Per la vita in una ciambella.

Cosa significa “rimanere nella torta”?

Kate Raworth, attraverso la sua teoria della ciambella, Connette le preoccupazioni ambientali con quelle della giustizia socialeIncoraggiando così la cooperazione tra i diversi attori che lavorano su questi fronti, e fornendo una prospettiva integrata e non frammentata.

“Ciambella” È una rappresentazione grafica mostrata Due limiti fondamentali alla nostra sopravvivenza sulla Terra : Il confine interno rappresenta i bisogni fondamentali di ogni essere umanocome cibo, acqua, istruzione e salute, mentre Il limite esterno rappresenta i limiti ambientali del pianetacome il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l’inquinamento.

Teoria della ciambella. @KateRaworth

L'obiettivo è rimanere nella ciambella, Questo è detto Soddisfare i bisogni di tutti, preservando le risorse della Terra.

Molte sfide da superare

Per raggiungere questo delicato equilibrio:

La transizione verso un sistema energetico privo di combustibili fossili è essenziale. Eliminando gradualmente la nostra dipendenza dai combustibili fossili, possiamo ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica, un passo essenziale per mantenere gli ecosistemi entro i loro limiti.

È ancora possibile allineare i bisogni umani con i confini planetari, ma ciò richiede volontà collettiva e azione determinata.

Segui una dieta prevalentemente vegetariana o vegana Può anche svolgere un ruolo importante. Riducendo la domanda di prodotti animali, non solo possiamo ridurre la pressione sulle risorse naturali, ma possiamo anche liberare preziosi terreni agricoli, evitando di convertire più terreni in colture.

Gestire bene la biodiversitàCiò, in particolare attraverso il miglioramento delle pratiche agricole e un maggiore riciclaggio dei materiali, aiuta a garantire che anche le generazioni future possano prosperare in un ambiente sano. La riduzione delle emissioni di fosforo e azoto favorisce la conservazione delle risorse naturali.

Fino a 10,4 miliardi di terrestri!

La popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di persone Nel novembre 2022. La buona notizia è questa Queste alternative potrebbero permetterci di rispettare tutti i limiti planetari presi in considerazione per popolazioni comprese tra 8,0 e 10,4 miliardi di persone. Di persone, con a La probabilità di successo è rispettivamente dell'81% e del 73%.

Ciò apre la strada a un futuro in cui tutti gli esseri umani non solo potranno sopravvivere, ma prosperare. Senza compromettere gli ecosistemi da cui dipendiamo. Ora, La domanda è come trasformare queste idee in strategie concrete Che garantisce un mondo sicuro e giusto per le generazioni attuali e future.

Ciò richiede impegno a tutti i livelli della società, dai governi alle aziende fino ai singoli individui. Le politiche pubbliche che favoriscono le energie rinnovabili, gli incentivi fiscali per incoraggiare pratiche agricole sostenibili, la promozione dell’economia circolare e le scelte di consumo consapevoli sono tutti modi per realizzare questa visione di un futuro armonioso.

Sì, è ancora possibile Per allineare i bisogni umani ai confini planetari, Ma ciò richiede volontà collettiva e azione risoluta.

