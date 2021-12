Cerca quest’anno 2021: ciò che gli indiani hanno cercato di più su Google, Google escluso

appiccicosoGill India giovedì ha pubblicato “Trova quest’anno 2021”, che mette in evidenza le ricerche più cercate su Google per il 2021. Questo elenco mette in evidenza le tendenze di Google di quest’anno in India. Google elenca notizie, sport, intrattenimento e altre ricerche in India durante l’anno in cui Covid è stato catturato e vaccinato contro di esso.

Anche quest’anno il cricket è lo sport più popolare in India. L’IPL è in cima alla lista, seguito da Covin e dall’ICC T20 World Cup, secondo Google. La Coppa dei Campioni e le Olimpiadi di Tokyo sono rispettivamente al quarto e quinto posto. I prossimi posti in cui cercare sono Kovid Vaccine, Freefire Radim, Neeraj Chopra, Aryan Khan e Copa America.

Il campione indiano più ambito nello sport sono le Olimpiadi di Tokyo. Niraj Chopra viene prima. Aryan Khan è la persona più cercata a Bollywood. Anche il CEO di Tesla, Elon Musk, è molto richiesto. Segue Vicky Kaushal, Shahbaz Gill e Raj Kundra.

Il film più cercato in India è il film Tamil “Jai Bhim”. Il film malayalam “Drishyam 2” ha ottenuto il nono posto in questa lista e il film Black Fungus è arrivato al numero uno in questa categoria.

Le Olimpiadi di Tokyo sono i primi due eventi di cronaca da ricercare. La crisi in Afghanistan, le elezioni del Bengala occidentale, il ciclone, il blocco, il canale di Suez, lo sciopero degli agricoltori, l’influenza aviaria e il ciclone Yas hanno fatto notizia.

Tendenze di Google per il 2021

Ultimo aggiornamento 11 dic 2021 06:27 IST