I tuoi ricordi torneranno di nuovo.. Instagram annuncia una sorpresa per tutti gli utenti prima del 2022

Mark Zuckerberg, l’ex fondatore di Meta “Facebook”, cerca di aggiornare tutte le sue applicazioni, incluso Instagram, che ha annunciato ufficialmente che conterrà una nuova funzionalità prima del 2022, il cui obiettivo è dare un’opportunità a ciascun utente di ricordare tutte le cose che ha fatto durante tutto l’anno, poiché alcuni si sentono felici quando vedono i loro ricordi, la maggior parte dei quali non ricordano a causa del lavoro continuo, ma la nuova funzionalità non è solo per l’utente, ma offre a tutti un’opportunità per vedere la vita degli altri e gli eventi che si sono verificati in loro nel corso di un intero anno.

La nuova funzionalità di Instagram

Secondo il sito Web americano “The Verge”, specializzato in notizie tecnologiche, l’applicazione Instagram prevede di aggiungere la funzione Ricordi entro pochi giorni, e questa funzione consente all’utente di vedere i suoi ricordi e condividerli con tutti, e sarà sotto il nome “Riproduzione”, ma non consentirà all’utente di condividere più di 10 storie, e tutto ciò che deve fare una volta attivata la nuova funzione è entrare in Instagram e fare clic sull’adesivo 2021 e scegliere le 10 più preferite storie e le applicazioni le mostreranno a tutti sotto forma di un breve video o di foto consecutive, poiché il titolare dell’account è colui che sceglie il metodo di visualizzazione appropriato.

Spotify canzoni app

Sebbene Zuckerberg cerchi sempre di rinnovare e fornire funzionalità uniche, questa volta non lo ha fatto, poiché la funzionalità di condivisione di storie è stata per anni nell’applicazione Spotify per le canzoni e quindi Instagram non sarà in grado di competere con essa perché si distingue in questo punto, ma se vengono fornite altre funzionalità, la situazione sarà un modo migliore per attirare più utenti nel nuovo anno, in cui il proprietario della società “Meta” cerca di aumentare il livello di tutte le sue applicazioni , attraverso nuovi servizi e funzionalità.