La sicurezza libanese ostacola il contrabbando di una grande quantità di pillole Captagon nascoste professionalmente destinate all’Arabia Saudita (video)

Le forze di sicurezza interna libanesi hanno annunciato il sequestro di quattro milioni di pillole Captagon nascoste all’interno di un carico di sacchi di caffè, che avrebbero dovuto essere contrabbandati dal Libano alla Giordania e poi all’Arabia Saudita.

In una dichiarazione, la Divisione Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale delle Forze di Sicurezza Interna libanesi ha dichiarato: “Nel quadro del continuo follow-up effettuato dalla Divisione Informazione delle Forze di Sicurezza Interna per scoprire le reti di contrabbando e traffico di droga, e arrestare i loro membri, la Divisione disponeva di informazioni confermate sui preparativi per l’operazione di contrabbando di una grande quantità di pillole Captagon all’interno di una grande spedizione di caffè, dal Libano alla Giordania, e poi al Regno dell’Arabia Saudita, e questo processo era precedentemente annunciato dal ministro degli Interni e dei Comuni, giudice Bassam Mawlawi, durante la riunione allargata tenutasi il 6 di questo mese, per dare seguito alla questione delle procedure di frontiera per combattere il contrabbando.

Ha aggiunto: “Attraverso le sue procedure informative e come risultato del follow-up, le unità specializzate della Divisione Informazioni sono state in grado di identificare tutti i membri della rete di contrabbando, tra cui WA (nata nel 1973 – libanese) e MH (nata nel 1962 – siriano), si è scoperto che il primo aveva una storia, poiché è stato arrestato per il reato di contrabbando di pillole Captagon nel Regno dell’Arabia Saudita ed è stato rilasciato circa un anno fa. Di conseguenza, sono stati dati gli ordini necessari a monitorare e arrestare i membri della rete e fare irruzione nel magazzino, dove era nascosta la quantità di Captagon.

E ha proseguito: “Il 4, 5 e 8 dicembre prossimi, e dopo un attento processo di monitoraggio e controllo, un corpo speciale affiliato alla divisione ha compiuto un’irruzione nel suddetto magazzino in località Bir Hassan, e quattro milioni di Le pillole Captagon sono state nascoste professionalmente all’interno di un carico di sacchetti di caffè, che erano pronti per la spedizione”. Ha aggiunto: “Il primo è stato arrestato all’aeroporto internazionale Rafic Hariri, mentre stava cercando di lasciare il territorio libanese per la Turchia, e una delle pattuglie della divisione è stato in grado di arrestare il secondo ad Aramoun.”

Interrogandoli, ammettevano quanto era loro attribuito, e il primo affermava di essere incaricato del compito di assicurare il trasporto della merce e di riporla in luogo sicuro, ove fosse esercitato nei loro confronti l’obbligo di legge, e il relativo rinvio è stato depositato con i sequestri, sulla base del rinvio della magistratura competente.

Fonte: RT