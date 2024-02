I video mostrano i guidatori Tesla, alla guida automatizzata, che indossano visori VR sulla strada

Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Washington:

Il segretario ai trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg ha detto lunedì che i conducenti umani dovrebbero prestare sempre attenzione dopo che sono emersi video di persone che guidano auto Tesla mentre indossano quelle che sembrano essere le cuffie Vision Pro lanciate di recente da Apple.

Buttigieg ha risposto su X a un video clip che ha ricevuto più di 24 milioni di visualizzazioni di un guidatore di Tesla che sembrava gesticolare con le mani per manipolare il campo della realtà virtuale.

Un conducente è stato avvistato al volante di un Tesla CyberTruck mentre maneggiava il visore per realtà mista Apple Vision Pro. È sicuro?? pic.twitter.com/DL7PwVabBw – Geethi (@geethi) 4 febbraio 2024

“Promemoria: i sistemi avanzati di assistenza alla guida disponibili oggi richiedono che il conducente umano abbia il controllo e sia pienamente coinvolto nell’attività di guida in ogni momento”, ha affermato Buttigieg.

Vision Pro di Apple è stato rilasciato la scorsa settimana e unisce contenuti digitali 3D con una visione del mondo esterno. Apple, che afferma che le persone non dovrebbero mai usarlo durante la guida di un veicolo in movimento, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Buttigieg aveva già fatto commenti simili sull'utilizzo del sistema di pilota automatico di Tesla. Tesla afferma che le sue funzionalità avanzate per il conducente sono destinate all'uso con un guidatore completamente attento che “ha le mani sul volante ed è pronto a subentrare in un attimo”.

(Ad eccezione del titolo, questa storia non è stata modificata dallo staff di NDTV ed è pubblicata da un feed sindacato.)