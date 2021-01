Tavolo IT online di domani: qual è il futuro di un data center?

Se lavori nell’IT, probabilmente ricorderai la prima volta che sei entrato in un vero data center, non solo un armadio server, ma un vero piano alto Banca datiMentre la porta si apre in una folata di aria fredda e rumore e si affaccia su file e file di scaffali, uniformi e grigie, piene di server con ventole di raffreddamento che urlano e luci lampeggianti come un matto. Il data center è dove il roba forte Sono: scatole per pizza, blade server, NAS e SAN. Alcuni dei suoi residenti più insoliti – il Ferro grande In tutte le loro forme gigantesche, dalla serie Z al Superdome e tutti i punti in mezzo.

Per decenni, i data center sono stati il ​​cuore pulsante di molte aziende: i bunker room segreti in cui si trovano enormi quantità di capitale e l’elettricità si sta attivamente trasformando in entrate. E a volte è un posto che anche il reparto IT si nasconde: è una specie di scherzo costante che ogni volta che un utente che non vuoi vedere vagare per il reparto IT, la soluzione migliore per evitare il contatto è semplicemente accedere a un data center e aspettare che se ne vada. (Ma, uh, non l’ho mai fatto. Lo prometto.)

Ma negli ultimi anni si è assistito a un enorme cambiamento nel rapporto tra le aziende e i loro dati e dove risiedono tali dati. Certo, è sempre utile avere i propri server e storage, ma perché impegnare tutto quel capitale quando non è necessario? Perché non andare al buffet delle nuvole e pagare quello che vuoi mangiare e niente di più?

Annunci

Ci sarà sempre un motivo per cui alcune aziende hanno data center: il cloud, sebbene attraente, non può fare tutto. (Non ancora, almeno). Ma l’elenco delle obiezioni a lasciare il posto di lavoro per le tue esigenze di elaborazione si sta rapidamente riducendo e parleremo un po ‘di più di ciò che verrà dopo.

Avremo una discussione dal vivo sul futuro del data center martedì 20 gennaio alle 15:15 ET (ovvero alle 12:15 PDT e alle 20:15 UTC). A bordo sarà l'Editore onorario Ars Infosec Sean Gallagher E il Me stessaInsieme all'ospite speciale Ivan Nekrasov, Data Center Demand Generation Manager e Field Marketing Consultant per Dell Technologies.

