Netflix ha annunciato oggi i suoi guadagni del quarto trimestre 2020, ma tra i numeri effettivi presentati, la società ha brevemente menzionato una nuova funzionalità su cui stava lavorando. Il titolo provvisorio per questo è Shuffle Play, e ti aiuterà a decidere cosa vuoi guardare mostrandoti quale contenuto i suoi algoritmi pensano che ti piacerà. Netflix afferma che questa funzione sarà completamente distribuita a tutti gli utenti in tutto il mondo entro la prima metà di quest’anno.

L’azienda possiede Ho provato la funzione di loop casuale Prima, ma questo è un po ‘diverso. Nelle parole di Netflix, questa funzione “offre ai membri la possibilità di scegliere di guardare il titolo scelto immediatamente invece di navigare”. In altre parole, la società ha deciso che le persone non sono molto decise su cosa guardare, ed è meglio per loro scegliere Netflix stesso in base a fattori come ciò che hai guardato e ciò che è nella tua lista di controllo.

Immagine per gentile concessione di TechCrunch.

La riproduzione casuale è stata vista nei test già nell’agosto 2020 e probabilmente sarà molto simile all’immagine che vedi sopra. Attualmente è in fase di test limitato e solo sui televisori. Secondo Netflix, le recensioni sono state finora molto positive.

Per quanto riguarda le altre notizie nel rapporto sugli utili, Netflix sta andando bene, aggiungendo 8,5 nuovi abbonati a pagamento nel quarto trimestre del 2020 e 37 milioni di nuovi abbonati per l’intero anno 2020. Sembra che i tempi per il rilascio di questa funzione arriveranno in modo tempestivo. , Con gli spettatori che sono più indecisi che mai a loro piacimento.