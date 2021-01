La galleria delle app di Huawei è stata ridisegnata con una navigazione migliorata e una scheda “In primo piano” aggiornata

Lunedì, Huawei ha annunciato un nuovo aggiornamento all’app App Gallery, con un’interfaccia utente rinnovata e una nuova scheda “premium” che migliora la capacità degli utenti di scoprire nuove app.

A partire dalla scheda In primo piano, gli utenti vedranno un riepilogo dello stile della scheda che fornisce una rapida panoramica delle app in primo piano, incluse immagini, guide e articoli relativi all’app. Questo contenuto è curato dagli editori per aiutare gli utenti a capire cosa aspettarsi dalle app. Anche la scheda in primo piano è stata aggiornata per scorrere verticalmente dall’alto verso il basso, dalle app più recenti a quelle vecchie, proprio come il feed normale.

La scheda Campagna mostra promozioni di app come sconti cashback, “estrazioni fortunate” e sfide che premiano gli utenti che provano o acquistano nuove app. Nel frattempo, la scheda Regali è dove andrai per riscattare gli articoli che vengono offerti in cambio di provare queste app. I regali includono prove gratuite per servizi premium o crediti di gioco.







Elenchi di applicazioni in primo piano

Le app e i giochi sono ora divisi in due schede con recensioni e valutazioni che sono a portata di mano degli utenti per vedere cosa pensano gli altri delle app.

Huawei App Gallery ha ora oltre 500 milioni di utenti attivi mensilmente e Huawei ha visto una crescita esplosiva nel suo App Store nell’ultimo anno. L’ultimo aggiornamento della galleria delle app è ora disponibile in tutta Europa e gli utenti nei seguenti paesi dovrebbero vederlo apparire presto sui loro dispositivi Huawei e Honor: Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Turchia, Austria, Lituania, Ungheria e Ucraina.