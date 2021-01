L’accusa di 40 minuti di Crowbcat contro “Cyberpunk 2077” è un must

Cyberpunk 2077 CDPR



Dal lancio di Cyberpunk 2077 un mese fa, ci sono stati tutti i tipi di analisi su come il gioco non soddisfaceva la visione promessa da CDPR dalle sue prime anteprime, o su come fosse dietro a tanti vecchi (anche vecchi) giochi sotto tanti aspetti.

Ma non sono sicuro di aver mai visto un’accusa più seria nei confronti del gioco, del suo clamore e del suo stato di rilascio di quanto abbia visto in Crowbcat’s Un nuovo video di 40 minuti che hanno rilasciato ieri su YouTube.

Nessun commento, nessun sproloquio di lunga durata (o un articolo di 2000 parole) su come fuorviare i consumatori, ma invece, confronta solo i colpi di hype pre-rilascio con il prodotto finale, e poi confronta i sistemi di vecchi giochi come GTA San Andreas e LEGO Sistemi di City Undercover in Cyberpunk, dove la situazione è in qualche modo peggiore.

Il video essenzialmente dipinge CDPR come il colpevole qui, esagerando le promesse e sottovalutando le prestazioni, anche se è difficile non guardare alcuni dei creatori della stampa e della folla su YouTube che sono anche colpevoli di aver acquistato in clamore. Suppongo che tu possa sostenere che all’epoca, CDPR aveva un’ottima reputazione dopo The Witcher 3 che tutti li avrebbero presi sul serio. Quindi, quando hanno promesso un mondo ricco e altamente dettagliato e una storia tentacolare di scelte toccanti, abbiamo creduto loro.

Da questa settimana, Abbiamo appreso che la demo dell’E3 citata frequentemente in questo video era per lo più falsa, anche se i capi CDPR hanno respinto il “falso”, dicendo che la “visione” che avevano creato si era effettivamente concretizzata nel gioco finale (anche se si trattava dei sistemi di gioco principali Non era ancora a posto) e che il prodotto finale era una demo migliore di sempre. Questa … decisamente un’affermazione.

La parte più confusa del video per me sono i confronti con i vecchi giochi, in particolare come cose come i sistemi di intelligenza artificiale, i danni alle auto e il comportamento dei pedoni sono in qualche modo peggiori dei giochi che hanno 10 o 15 anni. Anche se l’ho detto definitivamente, c’è molto di più è essere Buono in Cyberpunk 2077, alcuni di questi sistemi mancanti sono semplicemente sconcertanti e con tutto il CDPR che parla di imminenti correzioni di “ bug ”, non è chiaro se alcuni problemi come l’IA saranno mai affrontati, perché questo è un problema molto più grande che deve essere affrontato rispetto alla semplice eliminazione Bug o bug risolti.

Come ho detto All’inizio di questa settimana, CDPR è sostanzialmente riuscita a rendere Cyberpunk 2077 un enorme successo, nonostante tutto questo. Il gioco ha venduto 13 milioni di copie in 10 giorni, anche dopo i rimborsi. Aveva un punteggio Metacritic 90+ al momento del lancio raccogliendo revisori nelle sole versioni PC, qualcosa di cui si vanta ancora ora.

Ma la prossima volta, la prossima volta che CDPR visualizzerà in anteprima una funzionalità in arrivo (Cyberpunk DLC o multiplayer) o un nuovo gioco (The Witcher 4), penso che avranno molta meno fiducia e più dubbi da affrontare. Comunque, guarda il video, ogni 40 minuti ne vale la pena, specialmente il triste montaggio musicale alla fine.

