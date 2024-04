Android 15 potrebbe migliorare i canali di notifica: ecco come

I canali di notifica sono una delle migliori funzionalità che Android ha debuttato negli ultimi anni, ma questa funzionalità può essere un po' carente in alcune app. Tuttavia, in Android 15, sembra che Google semplificherà l'utilizzo dei canali di notifica nascondendo quelli che non hai utilizzato.

Il modo in cui funzionano i canali di notifica è segmentare tutte le categorie attraverso le quali le notifiche possono essere inviate dall'app. Ciò varia notevolmente da app a app, ma un'app di social media, ad esempio, può includere canali per account diversi, messaggi diretti, notifiche promozionali e altro ancora. Può diventare davvero accattivante se fatto bene.

Tuttavia, c'è molto Cambiare processo può essere un po' complicato, soprattutto se non sai che esiste un tipo di notifica specifico.

Con Android 15 sembra che Google stia inasprendo le restrizioni in merito. Corpo del robot Ho notato che Android 15 Beta 1 aggiunge il supporto per nascondere automaticamente i canali di notifica che l'app non ha ancora utilizzato. Questa funzione, non ancora attivata, mostra solo i canali da cui hai già ricevuto notifiche e nasconde il resto in un secondo elenco.

Non è chiaro quando verrà attivato per impostazione predefinita, ma la funzionalità è già completamente operativa, inclusa l'opzione “Mostra canali non utilizzati” nell'elenco completo. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che possa essere implementato nelle future versioni beta.

le immagini: Corpo del robot

Ulteriori informazioni su Android 15:

Segui Ben: Twitter/X, DiscussioniE Instagram