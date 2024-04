Ora Coca-Cola ha lanciato il proprio strumento “basato sull’intelligenza artificiale”.

Ti avevamo avvertito la scorsa settimana: i marchi e le loro agenzie creative si stanno concentrando sulla musica basata sull'intelligenza artificiale. Sentono un brusio su cui possono fare clic, oltre a sentire l'odore di un premio Cannes Lions: il festival pubblicitario estivo sembra essere probabilmente una festa per le IA energizzanti che lottano per i gong.

L’ultimo marchio ad unirsi al carrozzone è Coca-Cola che ha lanciato “Il primo strumento “Coke SoundZ” al mondo“.

Cos'è questo? Lasceremo che siano le parole dell'annuncio a rispondere. “Utilizzando microfoni binaurali, un team di produttori e scienziati ha registrato i suoni unici della Coca-Cola Zero Sugar”, ha spiegato l'azienda.

“Poi, utilizzando questa libreria di suoni e le intuizioni delle neuroscienze sulle frequenze dei suoni più allegri, l'intelligenza artificiale si è impegnata ad analizzare le forme d'onda create per un'eventuale inclusione in 'Coke SoundZ.' Il risultato è una varietà di fantastici brani tra cui i fan possono scegliere. ” Nel mezzo, oh, e il gadget risultante ha, sì, la forma di una bottiglia di Coca-Cola.

Le versioni fisiche vengono inviate a influencer, DJ e artisti per pubblicare video su – esempi Qui E Qui – Ma esiste una versione digitale gratuita È stato rilasciato come applicazione per smartphone Anche.

