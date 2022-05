Nuovo Forza Motorsport riportato in beta, trapelate online le immagini di Xbox One

Sono passati quasi cinque anni da allora Forza Motorsport 7 I nostri schermi hanno abbellito la straordinaria risoluzione 4K, almeno su Xbox One X. Da allora, lo sviluppatore Turn 10 si è diretto verso un riavvio della serie e ci vuole più tempo del solito per sviluppare la voce per la prossima serie. Prima che qualsiasi gioco di Turn 10 fosse rivelato, alcune immagini di una build precedente erano trapelate online.

di recente ultimo reddit Allego due foto del seguente Forza Motorsport e, a quanto pare, Queste sono le immagini della build Xbox One. Non è ancora chiaro se il prossimo gioco Forza verrà lanciato sul sistema di ultima generazione o se questa versione sia stata creata solo a scopo di test iniziali. Ad ogni modo, queste immagini non sono chiaramente vicine al rilascio di una versione del gioco, datata come se fosse stata scattata nel luglio 2021.

L’immagine di Forza Motorsport Xbox One perde 🫠 pic.twitter.com/4x9d9WACM0 – Marlisjun 30 aprile 2022

Tuttavia, costruire questa versione e rivelarla potrebbe non essere troppo lontano. Ancora una volta, da allora non abbiamo visto nulla di ufficiale Rimorchio 2020Ma Jez Corden di Windows Central ha detto di aver sentito che il gioco è in versione beta e che pensa che alcuni influencer siano stati coinvolti nella prossima versione. Ecco il timestamp per l’ultimo podcast su Xbox Two:

Lo sappiamo da un po’ Test di gioco in corsoMa quando vedremo effettivamente Forza Motorsport 8 in azione? Beh, non siamo ancora del tutto sicuri. Tuttavia, Microsoft ha rivelato la sua grande storia Spettacolo Estate 2022E, se ce lo chiedi, questo sembra il momento perfetto per vedere il gioco in azione. Per ora non ci resta che aspettare e vedere.

Sei eccitato per il riavvio di Forza? Sorpreso di vedere la perdita di ultima generazione? Fateci sapere nei commenti!