Impedisce il tracciamento, ma non sostituisce una VPN adeguata

Un documento di supporto ha rivelato che Microsoft sta sviluppando un proprio segreto.Edge Secure Network con funzionalità simili a VPNIl che porta molti a credere che Edge otterrà uno strumento VPN a tutti gli effetti simile a Opera. Tuttavia, come abbiamo visto, Edge Secure Network non è in realtà un’alternativa adatta alle VPN.

Microsoft Edge Secure Network è ora disponibile per alcuni utenti e anche una delle installazioni di Edge Canary ha ricevuto questa funzionalità.

Come spiegato nel documento di supporto, Edge Secure Network utilizza Cloudflare per crittografare il traffico attraverso uno dei DNS più grandi al mondo. Simile ai servizi VPN, Cloudflare VPN di Microsoft Edge può impedire il monitoraggio online crittografando il traffico e mantenendo privata la tua posizione.

Il tuo ISP non è in grado di monitorare le tue attività poiché l’indirizzo IP viene sostituito da Cloudflare e i dati vengono instradati attraverso un tunnel crittografato per creare una connessione sicura, il che significa che il risultato è un’esperienza web sicura anche durante la navigazione di un URL non protetto, pagine web che iniziano con HTTP o utilizzando certificati SSL non affidabili.

Altri benefici:

La protezione da rilevamento di Microsoft Edge rende più difficile per gli hacker l’accesso ai dati di navigazione.

È vietata la condivisione dei dati con il Wi-Fi pubblico.

I tuoi dati non possono essere collegati al tuo browser poiché il tuo traffico viene instradato tramite Cloudflare e il tuo indirizzo IP è nascosto.

Edge Secure Network è un’alternativa a una VPN?

Sebbene Edge Secure Network serva allo scopo originale di una VPN crittografando i tuoi dati con Cloudflare, non offre alcuna forma di protezione del sito adeguata.

Edge ti consente di navigare sul Web utilizzando un indirizzo IP Cloudflare, ma la posizione è simile al tuo indirizzo regionale. Questo perché Cloudflare Warp (che sembra supportare Edge Secure Network) non è stato progettato pensando al geospoofing.

Di conseguenza, i server non possono essere modificati. Ciò significa che la VPN di Edge non può essere utilizzata per guardare i contenuti Netflix o Prime con restrizioni geografiche, ma puoi comunque utilizzarla per sbloccare i servizi bloccati dal tuo ISP.

D’altra parte, un’estensione VPN o VPN completa ti offre un maggiore controllo sulla posizione e sull’indirizzo IP, poiché la maggior parte dei servizi offre un’ampia rete di server tra cui scegliere.

Un altro problema è che gli utenti riceveranno solo 1 GB di dati gratuiti ogni mese e dovrai sincronizzare la funzionalità con il tuo account Microsoft. Questo non ha senso perché Cloudflare Warp è un servizio gratuito.

Inoltre, non è chiaro se l’azienda stia lavorando a piani a pagamento, ma il documento di supporto rileva che Microsoft prenderà in considerazione il feedback degli utenti.

La rete sicura di Edge può essere una soluzione conveniente per prevenire o ridurre il tracciamento online, ma può sostituire l’app o l’estensione VPN? Per lo più no.

Questa funzione è attualmente disponibile per gli utenti di Canary, quindi se vuoi provarla il prima possibile, non dimenticare di scaricare Edge Canary e visitare Edge://vpn.