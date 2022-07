Novità per iPhone e iPad

iOS 16 beta 3 e iPadOS 16 beta 3 sono qui e includono alcuni aggiornamenti aggiuntivi e modifiche alle nuove funzionalità annunciate per la prima volta al WWDC il mese scorso. Vai sotto mentre raccogliamo tutto ciò che è nuovo in iOS 16 beta 3 e iPadOS 16 beta 3…

iOS 16 e iPadOS 16 dovrebbero essere rilasciati al pubblico questo autunno. Ci aspettiamo che Apple continui ad apportare modifiche e modifiche agli aggiornamenti in vista di questa versione autunnale. Stiamo ancora aspettando il rilascio della prima beta pubblica di iOS 16.

Vale anche la pena notare che, specialmente durante le prime versioni beta, le modifiche e i miglioramenti non sono necessariamente lineari. Ciò significa che qualcosa che funzionava in iOS 16 beta 2 potrebbe non funzionare in iOS 16 beta 3. Come sempre, procedi con cautela.

Detto questo, cosa c’è di nuovo in iOS 16 beta 3? Vai sotto per scoprirlo.

iOS 16 beta 3 Nuove funzionalità

iOS 16 beta aggiunge il supporto per la Libreria condivisa nell’app Foto. Questa funzione è stata annunciata al WWDC e ti consente di creare una libreria condivisa “per combinare foto e video con le persone a te più vicine”.

Puoi trovare la funzione Libreria condivisa nell’app Impostazioni sotto Foto. Da lì, puoi scegliere di condividere le foto automaticamente o manualmente.

La cronologia AFib è ora supportata nell’app Salute. Annunciata per la prima volta al WWDC, questa funzione ti consente di visualizzare i tuoi dati AFib dal tuo Apple Watch straordinari.

iOS 16 beta 3 aggiunge una nuova opzione di modalità di blocco, come abbiamo fatto noi Coperto in dettaglio qui.

c’è di nuovo carta da parati pesce pagliaccio, proprio come quello che era disponibile sull’iPhone originale. Tuttavia, questo sfondo non è ancora mostrato a tutti.

iOS 16 beta 3 aggiunge una nuova opzione di carattere per le funzioni di personalizzazione della schermata di blocco. È lo stesso carattere che era il carattere predefinito, prima di iOS 16.

Come notato prima Federico Viticci su TwitteriPadOS 16 beta 3 sta apportando alcune modifiche a Stage Manager. C’è un menu multitasking aggiornato che delinea chiaramente tutte le opzioni, mentre c’è anche un nuovo selettore di finestre per le app multi-finestra.

Sono disponibili nuovi tutorial per prepararsi per la prima volta utilizzando Stage Manager per la prima volta. C’è anche un nuovo tutorial per quando colleghi per la prima volta il tuo iPad a un monitor esterno.

C’è una nuova impostazione per l’app Promemoria che ti consente di “includere sia gli articoli scaduti che quelli in scadenza oggi nel numero di badge”.

Wallet ha aggiunto nuove funzionalità per l’utilizzo di carte virtuali salvate in Safari con Apple Pay.

Hai notato cambiamenti nella versione odierna di iOS 16 beta 3 o iPadOS 16 beta 3? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto o su Twitter @9to5Mac. Resta sintonizzato per la nostra copertura pratica completa con le nuove versioni qui su 9to5Mac Oggi e per il resto della settimana.

