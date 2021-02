Meteo: Depressione barometrica proveniente dall’Italia – quando e dove colpirà | Hellas

Il calo barometrico centrato nel sud Italia influenzerà il tempo in Grecia da sabato sera a domenica fino a mezzogiorno di lunedì 28/12.

Tuttavia, i venti meridionali manterranno le temperature relativamente alte per questa stagione.

Caratteristiche principali del maltempoSecondo gli ultimi dati di previsione dell’Osservatorio Nazionale di Atene / meteo.gr, ci saranno forti piogge in alcuni luoghi, tempeste sparse nelle aree marine e costiere, nevicate nelle montagne della terraferma e raffiche di vento meridionale nei mari.

più in dettaglio, Piogge torrenziali locali cadranno nella notte da sabato 26/12 a domenica 27/12 nei continenti occidentali e nella regione del Mar Ionio, dove si verificheranno temporali sparsi. A partire da mezzogiorno di domenica, il maltempo interesserà quasi tutto il Paese con forti piogge in alcuni punti, temporali intermittenti nel mare e nelle zone costiere e nevicate nei continenti montuosi. Gli effetti di domenica notte saranno limitati principalmente ad ovest, in Tracia e nell’Egeo orientale e meridionale.

Il video seguente mostra le precipitazioni previste fino a mezzogiorno di lunedì 28/12.

I venti soffieranno nei mari dalle direzioni meridionali e raggiungeranno otto terrazze e forse temporaneamente nei luoghi dei nove bar. La relativa mappa mostra le aree in cui i venti supereranno il 7 Beaufort domenica 27/12 e la loro direzione predominante. Infine, i venti meridionali manterranno le temperature relativamente alte per la stagione.