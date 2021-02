Salamina: il leggendario parco divertimenti amato da Salonicco (foto)

Quasi tutti i residenti di Salonicco sono passati attraverso il vecchio parco dei divertimenti.

A cura di: Kostis Uzunoglu

O, per essere più precisi, Sarà ricordato bene dai 40 anni in su, i trentenni lo ricordano misteriosamente e forse 20 anni non ne conoscono nemmeno l’esistenza.

Risate musicali e suoni nei nostri ricordi. Luci e colori appaiono davanti ai nostri occhi mentre ricordiamo il nostro vecchio parco a tema.

Il mulino a vento, la ballerina, la dagada ei giochi elettronici con la vecchia musica per l’atteggiamento di Charlie Packman e Paul, ma anche quell’uomo di mezza età dai capelli bianchi che stava raccogliendo i penny dalle macchine non poteva essere dimenticato. Tutti questi ricordi ci rimandano indietro, in un lontano passato.

Il parco dei divertimenti è stato una tappa di intrattenimento per i tessalonicesi, grandi e piccini, un’esperienza indimenticabile che continua ancora oggi.

Quando hai iniziato a lavorare?

Questo parco di divertimenti ha iniziato a funzionare nel 1972, a Palea Salamina, ora Nea Paralia, all’altezza di Botsari Street, mentre è stato trasferito nel 1980 dalla Poseidon Pool.

Momenti salienti degli eventi “Salamina”

Il posto migliore è il famoso “The Wheel”, che ricorda la London Wheel. Si stava diffondendo davanti a te Il mare e lo sceicco Su dietro di te!

Certo, c’erano tutti i giochi famosi come tiro con l’arco, treno, ballerina, collisioni, ecc. Che sono stati fatti Ordina direttamente dal miglior produttore di giocattoli di questo tipo che aveva sede in Italia e continua ancora oggi a offrire i nuovi giocattoli più impressionanti.

Patatine fritte servite in un cono da poter mangiare, una grande innovazione per l’epoca

Il Nel 2000 il parco divertimenti ha lasciato la favolosa area per costruire la sala concerti, chiudendo definitivamente i battenti.

Il “nuovo” parco a tema nell’area dell’aeroporto non era come il vecchio clima e la risposta per diversi anni fu una fredda Salonicco.

Tuttavia, negli ultimi anni, “Magic Park”, in quanto è il nome di un parco a tema, lo ha abbracciato e amato grandi e piccini.

Oltre ai classici classici di Park che tutti conoscevamo, sono stati aggiunti nuovi giochi altamente avvincenti, come il nuovissimo Roller Coaster che ha raggiunto velocità molto più elevate con più rotore chiaramente a causa delle chiamate molto più grandi sui binari.

Da lì, sono stati aggiunti la nave pirata, il martello e la sentinella e si sono mescolati armoniosamente in uno spazio molto più ampio creando scene complete molto simili a una fiaba.