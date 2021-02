Real Sociedad vs Man United: pronostici Europa League, notizie sulla squadra, canale TV, trasmissione in diretta, risultati testa a testa, quote

La prima tappa degli ottavi di finale è stata spostata dalla Spagna all’Italia, poiché lo stadio della Juventus ha ospitato la partita a causa delle restrizioni di viaggio tra Spagna e Regno Unito.

Nonostante le circostanze uniche, è ancora la prima partita in un pareggio europeo con lo United fuori casa, il che significa che i gol in trasferta sono in mostra per i Red Devils a Torino.

La Sociedad è stata la prima a stabilire velocità in LaLiga e, nonostante il suo crollo dall’inizio dell’anno, Imanul Guacil ha molto talento di cui preoccuparsi per la squadra di Ole Gunnar Solskjaer.

Data, ora e luogo di lancio

La partita tra Real Sociedad e Manchester United inizierà alle 17:55 GMT di giovedì 18 febbraio 2021.

La partita si terrà a porte chiuse allo Juventus Stadium di Torino, in Italia, a causa delle restrizioni sui viaggi tra Regno Unito e Spagna legate al coronavirus.

Come guardare la partita di Real Sociedad e Manchester United

Canale TV: la partita sarà trasmessa su BT Sport 1 e BT Sport Ultimate.

Trasmissione in diretta: gli abbonati a BT Sport potranno guardare la partita online tramite il sito Web e l’app BT Sport.

rapporto

Edinson Cavani, Donnie Van de Beek e Paul Pogba non disponibili. Cavani e Van de Beek hanno contratto in estate a causa di infortuni muscolari, mentre Solshire ha confermato che un problema all’inguine avrebbe impedito a Pogba di restare a bordo campo fino alla fine di febbraio.

Anthony Martial e Scott McTominay si sono recati in Italia per l’ultima tappa di andata delle ultime 32 partite, ma giovedì dovrebbero sottoporsi a test di fitness. Juan Mata partecipa dopo aver saltato le squadre finali, mentre sono inclusi gli adolescenti Emad Diallo e Shula Schoureter.

Squadra del Manchester United: De Gea, Henderson, Grant, Bailey, Lindelof, Maguire, Shaw, Teles, Tuanzibi, One-Bisaka, Williams, Diallo, Fernandez, Fred, James, Mata, Matic, McTominay, Schuriter, Greenwood, Martial, Rashford

Real Sociedad vs Manchester United pronosticato: vittoria in trasferta per 1-0

Lo United è rimasto deluso ultimamente, con il pareggio dello scorso fine settimana contro il West Bromwich Albion il fatto che nonostante siano arrivati ​​secondi, mancano ancora di costanza. Tuttavia, Solskjaer vedrebbe un pareggio in gran parte vincibile nonostante i problemi di infortunio.

rapporto

Cronologia e risultati individuali (H2H)

Previsioni e aspettative di Real Sociedad vs Manchester United (soggette a modifiche)