Euro 2021: Dopo l’incoronazione d’Italia, Leonardo Bonucci beve birra e Coca-Cola in conferenza stampa (video)

L’atmosfera era di festa nella Nazionale italiana dopo la vittoria dell’Europeo. Soprattutto da parte di Leonardo Bonucci, che ha apprezzato i drink presenti in conferenza stampa.

L’uomo eletto della finale, che domenica ha vinto ai rigori contro l’Inghilterra, il difensore italiano è stato invitato a comparire davanti ai giornalisti. Ma non è arrivato a mani vuote. Oltre al trofeo Man of the Match, è arrivato con una bottiglia di Heineken e un’altra bottiglia di Coca-Cola, entrambe sponsor della competizione. Bevve dalle due bottiglie, con l’ultimo sorso di birra, prima di rispondere alle domande.

la vittoria #EURO2020 È un lavoro assetato Leonardo Bonucci trascorre il primo minuto della sua conferenza stampa a raccogliere birra e cola pic.twitter.com/O324ZkQlm8 – The Sun Football (TheSunFootball) 12 luglio 2021

Il giocatore della Juventus a Torino ha risposto a modo suo a Cristiano Ronaldo e Paul Pogba, di cui si era parlato all’inizio della competizione. Chiamato a parlare con i media, prima di partecipare al Gran Premio del Portogallo, Ronaldo ha sostituito una bottiglia di Coca-Cola con una bottiglia d’acqua. Il gesto non ha mancato di rispondere. Pochi giorni dopo, è stato Pogba a sequestrare la bottiglia di Heineken che è stata posta nel campo delle telecamere per nascondersi sotto la scrivania prima di rimetterla al suo posto quando si lascia la stanza.

Dopo questa clip del centrocampista francese, la UEFA, desiderosa di evitare una nuova polemica con il suo sponsor, ha accettato che i giocatori musulmani abbiano la possibilità di richiedere la rimozione delle bottiglie di birra dalle loro scrivanie. in una conferenza stampa.