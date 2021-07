Greek Cuisine Awards 2021: chi sono i grandi vincitori di quest’anno

In una cerimonia speciale tenutasi al Makedonia Palace Hotel di Salonicco, sono stati premiati gli ambasciatori dei ristoranti di gastronomia greca, che si sono distinti lo scorso anno.

Quarantanove ristoranti e bar sono saliti sul podio quest’anno alla cerimonia di premiazione. Athenorama Greek Cuisine Awards Mercoledì 14 luglio. L’hotel ha ospitato l’evento per il terzo anno consecutivo Palazzo Macedonia a Salonicco. Il verricello A partire dal Lefteris Lazzaro Al Mikrolimano ha mantenuto i suoi frutti di mare molto innovativi e quest’anno è stato il primo, ricevendo il massimo dei voti dai membri del comitato.

In cima alla lista dei vincitori c’era Ristorante Salonicco Macedonia Palace, con Executive Chef Sotiri Evangelo, uno dei “custodi” più espressivi dei sapori del nostro luogo, che è unLyria che con lui Gika Zinaki Alza costantemente l’asticella per la sua cucina e GB Roof Garden Gran Bretagna con Executive Chef stereo stereo, simbolico ΣελήνIl (ora rilevata da Hector Buterini) a Santorini, Il Ristorante Petra Con l’Executive Chef Tasos Stefatos, sempre sulla stessa isola as PomodoriE il Con il sigillo di Chrysanthus karamolijos, in Halkidiki.

Premiazione dei ristoranti con un punteggio di 15-15,5 / 20 Vice Ministro del Turismo Sophia Zakarky / Foto: Studio Banolis

I premi, che mirano a mettere in luce gli sforzi sistematici compiuti nella nostra cucina nazionale, mirano a far luce sui tanti chef, ristoranti e bar che Rappresenta il creativo e il più tradizionaleσακIl la sua faccia cucinare il nostro posto. Sono molti quelli che inchiodano la loro bandiera in molte parti della mappa, da Corfù a Kos e da Halkidiki a Creta, mettendo in risalto le caratteristiche delle ricette locali e degli ingredienti locali e aggiungendo qualcosa alla “giornata” della gastronomia greca. Tutto ha il suo significato, dopotutto. Da una fetta di bojourdi vista in modo fresco, moderno e inaspettato di un duo di anguria e feta, a un baby mammut cucinato con farina d’avena, un panino di carne di Chania, un lakana rhodesiano o un piatto di carciofi.

dopo le premiazioni E applaudendo i vincitori di quest’anno, gli ospiti si sono goduti una cena dal titolo “Physiocracy”, firmata da due giovani e distinti chef greci, Thanu Visco così è George PapazakariasE il Cucina che chi ama la gastronomia apprezzerà presto il nuovo, molto discusso ristorante Delta presso il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos. Il talentuoso duo è stato presentato, in collaborazione con il Makedonia Palace Executive Chef Sotiris Evangelos e la sua brigataE il Una serie di piatti astratti amanti della natura con abbinamenti insuperabili e uno spirito cosmopolita ispirato alle materie prime e ai sapori greci. Mettendo in risalto i rari prodotti greci e utilizzando una tecnica di fermentazione, gli chef hanno creato nuovi sapori di frutta, verdura, fiori e foglie.

Vedi sotto nel dettaglio tutti i vincitori, per area geografica e punteggio:

Premi Cucina Greca 2021

Atene

Farolco Mare 16/20

yria 15/20

GB Roof Garden (Ξεν. Gran Bretagna) 15/20

Segnale (Albergo di Atene) 14,5 / 20

Sala e giardini degli artigiani 14/20

ασίλαινας 14/20

Salonicco

Ristorante Salonicco (Macedonia Palace Hotel) 15/20

La vera cucina a cupola (Xen. Nikopolis Hotel) 14.5/20

carruba 14,5 / 20

cibo delizioso (Xen. Hyatt Regency) 14/20

Il fungo 14/20

calcidis

Pomodori (.Εν. Sani Marina – Sani Resort) 15/20

Ristorante raffinato Bobo (Ξεν. Ekies All Senses Resort) 14.5 / 20

Boukadoura 14/20

resto della macedonia

Stomaco sull’Olimpo (Litochoro Beria) 14/20

Tommaso (Schletro Florina) 14/20

οοσώρος (Acqua Acida Florina) 14/20

alba (Arcochori, Imathia) 14/20

Isole Ionie

Presidente Dr“Oro (Corfù) 14/20

Toula“S gastronomia (Corfù) 14/20

Lawrence Durrell alla Casa Bianca (Corfù) 14/20

Egeo settentrionale

Noci (Samotracia) 14/20

Tessaglia

6 tasti (6 Keys Hotel, Pelion) 14/20

continente

A partire dal (Hotel Sesa Boutique Hotel, Preveza) 14/20

Creta

Yacht Club (Hotel Elounda Marie) 14.5/20

Alec (Rethymno armeno) 14/20

atrio (Rethymno) 14/20

La bouillabaisse (Minos Beach Art Hotel, Agios Nikolaos) 14/20

traghettatore (Elounda) 14/20

Hasika (Rethymno) 14/20

Leventis (Ano Stalos, Chania) 14/20

μος (Iraklio) 14/20

Pelagos mare (Coriva Beach Hotel, Koutsounari, Lassithi) 14/20

Taverna (Elounda) 14/20

Crisostomo (Chania) 14/20

Dodecaneso

Broadway (così) 14/20

Limeri dal ladro (Rodi) 14/20

αυρίκος (Rodi) 14/20

Milos (Atlantica Imperial Resort, Rodi) 14/20

Shanti (Rodi) 14/20

Bici

la luna (Katekis Garden Hotel, Santorini) 15.5/20

Petra Ristorante (Canaves Oia Suites Hotel, Santorini) 15/20

marathi (Tinos) 14.5/20

micrasia Ristorante (Mykonos) 14.5/20

altri elio (Hotel Santo Maris, Santorini) 14/20

vola via (West East Suites Hotel, Santorini) 14/20

il mare (Tinos) 14/20

Itaca (EOS) 14/20

ας (Santorini) 14/20