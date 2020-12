I fratelli Karamazov, dall’Evman Ballet al Christmas Theatre Online

L’inferno è il dolore di non essere in grado di amare –Fratelli Karamazov – Fyodor Dostoyevsky

Vivi la magia della danza moderna da casa tua con un capolavoro di questo genere. Ognuno ha la sua coreografia Boris Evman Di per sé è un grande evento di danza internazionale. Appartenente alla stessa famiglia artistica Maurice Biggart, Roland Beatty, John Neumier e Boris Evman Crea capolavori personalizzati con eccellenti ballerini. Schermo“Fratelli Karamazov” Da Eifman Ballet arriva a Teatro di Natale in linea Con quattro offerte dal 4 al 6 gennaio 2021.

“L’uomo è un mistero. Questo mistero deve essere rivelato, e se hai passato tutta la vita a farlo, non dire che hai perso tempo. Studia questo puzzle perché voglio essere umano.” Queste parole di Fyodor Dostoyevsky si adattano perfettamente alla descrizione del percorso creativo di Boris Evman, che in ciascuna delle sue opere studia seriamente e seriamente gli aspetti più complessi della vita spirituale. Il Karamazov Brothers Ballet è una nuova interpretazione di danza del romanzo omonimo di Dostoevskij.. Dopo aver riesaminato e rieditato la sua famosa produzione del 1995 The Karamazovs, anch’essa basata su questo capolavoro senza tempo della letteratura russa, Boris Evman ha creato un dramma psicologico ricco di pensieri ed emozioni.









Come dice Evman:Il romanzo I fratelli Karamazov è stato un esempio del lavoro creativo di Dostoyevsky, il culmine della ricerca filosofica di questa mente grande e travagliata per tutta la sua vita. Per me è il più grande testamento spirituale di un importante scrittore russo. Come accennato a volte nel Libro dell’Inferno, il dolore di non essere in grado di amare. La coreografia che vedrai si avvicina alle idee di base del romanzo, ampliando le possibilità del linguaggio del corpo come un modo per esplorare il mondo interiore dell’essere umano.

Si è concentrato sui punti del romanzo mentre i personaggi principali affrontano lotte interne. Sono i punti di conflitto tra il bene e il male, il segreto del cuore umano dove Dio e Satana combattono.. »

Problema

il romanzo Fratelli Karamazov È considerata l’opera pionieristica del grande scrittore russo. Espone le vite di tre fratelli che non hanno nulla in comune tra loro (R.Di impulsività e impulsività nelle emozioni di Dimitri, il trattenuto ma mentalmente debole e impotente Ivan, la pura sognatrice Alyosa), A seconda di La vita impura e liberale del padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, che è stato da loro inconsapevolmente abbandonato quando erano molto piccoli e orfani dalla madre.

In queste circostanze, l’omicidio di padre Karamazov assume dimensioni rituali, e se Dmitry era solo l’assassino, allora il coltello con cui ha colpito è stato affilato dai tre. Pertanto, il cappio che lo accoglie affogherà con lui e gli altri.

Contributori:

Fratelli Karamazov

Balletto Boris Evman

Basato sulla sua versione con lo stesso nome Fyodor Dostoyevsky

Musica: Sergey Rachmaninov, Richard Wagner e Modest Mussorgsky

Collezioni – Costumi: Vyacheslav Okonev

luce: Boris Evman

Il Boris Evman Direttore artistico e coreografo Balletto di Boris Evman San Pietroburgo è nato nel 1946 in Siberia e ha iniziato la sua carriera al Conservatorio di Leningrado nel 1966, suscitando immediatamente l’interesse della critica con la sua prima opera di danza, Icarus. Nello stesso anno è nominato coreografo ufficiale dell’Accademia Vaganova e della Kirov Ballet School. Nel 1977 ha fondato la sua compagnia, come reazione alla rigorosa formazione accademica della tradizione della danza russa. Evman ha espresso liberamente le proprie inclinazioni artistiche, sviluppando uno stile completamente personale, con forme espressive innovative. Nel 1997, il Bolshoi di Mosca ha aperto le sue porte a tre opere di Evman (Reed Giselle, Russian Hamlet, Tchaikovsky) che hanno avuto un grande successo e la stampa russa lo ha dichiarato un riformatore del balletto russo e la sua squadra in una delle migliori del paese. Nel 2001 il teatro si è presentato per la prima volta rievocando le sue opere.

Il Evman Ballet San Pietroburgo Consiste di 60 ballerini e ora ha il lusso del proprio centro di danza, che è stato creato con il sostegno dello stato russo e della città di San Pietroburgo. Nel 2009 Evman ha rilevato la nuova accademia di danza e nel 2012 la sua squadra avrà un nuovo palcoscenico, come parte del piano di riprogettazione principale della città. Il coreografo e il suo gruppo girano spesso il mondo: Germania, Polonia, Austria, Svizzera, Francia, Turchia, Italia, Paesi Bassi, Israele. Ogni due anni sono ospiti nel centro di New York, dove Effman crea nuovi prodotti e viaggia con gli anziani nelle principali città degli Stati Uniti e del Canada.

Scrivi di Evman:

“Tra i coreografi del balletto che hanno creato appassionate opere narrative, il russo Boris Evman è essenzialmente l’unica persona ad occuparsi completamente del ventunesimo secolo. Los Angeles Times

“Lo studioso di danza classica che cerca un grande coreografo non ha più bisogno di essere cercato. Questo è Boris Evman …” – New York Times

“Evman è un mago del palcoscenico!” – New York Post

Trasmissione

Lunedì 4 gennaio 2021 alle 20.00

Martedì 5 gennaio 2021 alle 20.00

Mercoledì 6 gennaio 2021 alle 16.00

Mercoledì 6 gennaio 2021 alle 20.00

Procedure di monitoraggio delle prestazioni

Acquista un biglietto / gettone per promuovere l’offerta, riceverai nella tua email un link alla pagina del tuo ordine dove potrai scaricare il tuo documento (biglietto)

– Quando apri il tuo biglietto, otterrai il codice univoco per il tuo codice a barre (il numero di 10 cifre, l’angolo in alto a sinistra del biglietto, sotto il codice a barre del codice a barre)

– Inserisci questo codice nella pagina di fronte all’offerta del giorno che hai selezionato: (Il pubblico può accedere alla pagina di presentazione dello spettacolo dall’ora di inizio fino a dopo 4 ore. Dopodiché, l’accesso allo spettacolo si interromperà. Esiste).

Stai guardando lo spettacolo. Godere!