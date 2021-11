I giochi Netflix finalmente lanciati su Android, i giocatori iOS devono aspettare

Per celebrare l’uscita di Netflix Games su Android, due giochi di Stranger Things hanno preso il comando.

Dal giorno in cui il gigante dello streaming ha annunciato che stava cercando contenuti di gioco per la sua piattaforma di intrattenimento, sapevamo che quel giorno sarebbe arrivato prima o poi. Da ieri è arrivato su Android il servizio di gioco online – che costa ancora un miliardo di dollari. Per iOS, sarà per una data successiva.

Netflix Games: cinque giochi per la prima volta su Android

🎮📱 Che i giochi abbiano inizio 📱🎮 Domani, i giochi Netflix inizieranno ad apparire sull’app mobile di Netflix. Prima su Android, con iOS in arrivo. È solo l’inizio, ma siamo entusiasti di iniziare a offrirti giochi esclusivi, senza pubblicità, costi aggiuntivi e senza acquisti in-app. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geeked (NetflixGeeked) 2 novembre 2021

Gli abbonati a Netflix Games possono accedere a cinque giochi tramite i propri dispositivi Android. Cose più strane: 1984e Stranger Things 3: Il gioco, come Tiro a canestro, esplosione di carte e swing Benvenuto tra gli abbonati Netflix che vogliono usufruire del servizio di gioco.

In effetti, questi giochi Può essere scaricato dal Google Play Store, ma il suo lancio è subordinato all’abbonamento alla piattaforma di trasmissione.

Inoltre, questi titoli Netflix sono Pubblicabile dall’app Netflix si. Una volta aperti su smartphone o tablet, i giochi sono disposti in un’apposita fila. Hanno anche la loro scheda.

Titoli sviluppati da Oxenfree Night School

Per questi migliori giochi Android, Netflix Games ha talenti fidatiScuola serale Oxenfrey. È certo che presto lo sviluppatore introdurrà titoli con una portata maggiore rispetto a Shooting Hoops.

Certo, il catalogo di Netfix è ancora povero in termini di gioco in questi primi giorni. Prima di questa diffusione globale, la piattaforma ha cercato di migliorare la funzionalità dei suoi giochi mobili attraverso la regolamentazione Test in Poloniae in Spagna e in Italia.

Al momento sono supportate solo le piattaforme Android, ma Netflix ha assicurato che il team si sta preparando Arrivo imminente su iOS.