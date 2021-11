Gli inizi di SVOD nei videogiochi in Francia

Da martedì scorso, gli abbonati Netflix possono giocare ai videogiochi sui loro telefoni cellulari. Al momento per gli utenti Android, i giochi Netflix usciranno in Francia dopo Spagna, Italia e Polonia quest’estate. Senza costi aggiuntivi, Netflix sta ampliando la sua offerta di intrattenimento alla decima arte.

I videogiochi Netflix stanno arrivando in Francia

Dopo Polonia, Spagna e Italia, ora è il turno della Francia di guardare i videogiochi su Netflix. accessibile a tutti gli abbonati Netflix, SVOD offre cinque titoli di videogiochi dal 2 novembre.

Netflix Gaming è attualmente riservato agli utenti di smartphone Android senza costi aggiuntivi. Il recente aumento dei prezzi di Netflix è parzialmente giustificato da questa nuova aggiunta al mondo dell’intrattenimento Netflix. Come ha dichiarato Mike Verdo nel comunicato stampa della piattaforma: “Amiamo i giochi che siano fisici (Floor Is Lava), di strategia (The Circle Game) o entrambi (Squid Game) 😉. Soprattutto, amiamo intrattenere i nostri abbonati”.

Quali titoli di videogiochi Netflix sono attualmente disponibili?

Stranger Things ti permetterà di rivivere l’atmosfera speciale di questa serie Netflix, un vero inno alla nostalgia degli anni ’80. Unisciti alla battaglia della banda di Hawkins contro il Demogorgon con il gioco di avventura Cose più strane: 1984 Oppure rivivi la terza stagione della serie con 12 personaggi giocabili in Stranger Things 3: Il gioco (Giocabile da solo o in coppia). Hai altre informazioni su questo evento? È un gioco di abilità che combina basket e freccette. il gioco esplosione di carte Offre una versione alternativa del poker con un singolo puzzle game o con altri. con il gioco oscillante, dovrai guidare la palla in un buco dentro di te mentre ti confronti con le leggi inflessibili della fisica e dell’assenza di gravità.

I giochi offerti sono disponibili per quante più persone possibili, Principianti ed esperti : “E questo è solo l’inizio! Nei prossimi mesi, continueremo a migliorare la nostra esperienza di gioco mobile e ad espandere la nostra offerta di intrattenimento.”

Tutti e cinque i videogiochi Netflix sono disponibili per tutti gli abbonati SVOD e “nessuna pubblicità, nessun costo aggiuntivo o acquisti in-app”. Gli utenti di iPhone e iPad dovranno aspettare un attimo, i giochi Netflix non sono ancora disponibili nell’AppStore.

Per i possessori di dispositivi Android (tablet o smartphone), basta andare nella sezione “Giochi” del Playstore oppure digitare direttamente il nome del gioco che si vuole testare. Con un solo account Netflix, è È possibile giocare su più stazioni mobili (Nei limiti del numero di dispositivi autorizzati). Alcuni giochi hanno anche una modalità offline.

I giochi verranno visualizzati automaticamente in francese se lo selezioni come lingua preselezionata nelle impostazioni dell’account Netflix. La piattaforma ha pensato anche a più piccoli e I giochi Netflix non vengono mostrati nei profili “giovani”. Per i genitori che hanno definito un PIN di sicurezza per controllare l’accesso ai profili per adulti, è necessario inserirlo anche prima di poter giocare.