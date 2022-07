Laura Pausini è stata la star dell’Eurovision per questi spettatori

Yara Nardi tramite Reuters Yara Nardi tramite Reuters

EUROVISION – L’Ucraina non è chiaramente l’unica a vincere l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest sabato 14 maggio. La cantante italiana Laura Pausini, che ha ospitato lo spettacolo insieme ad Alessandro Cattelan e alla cantante Mika, ha deliziato il cuore di molti spettatori e netizen con la sua straordinaria performance.

La 48enne superstar italiana ha presentato al pubblico un mix dei suoi più grandi successi in testa, cambiando abito e colore ad ogni titolo. Con tutte le sue forze, si stava comportando in modo straordinario Ayo Kanto, solitudine E il Le cose che vivi.

Il minimo che possiamo dire è che la star ha convinto i suoi fan. Molti sui social network pensano che sia lei la grande vincitrice di questa sera.

La più grande vincitrice di #Eurovision 2022 è… Laura Pausini con questa cover della sua canzone interstellare “La Soli… https://t.co/WE4dS8gW5o – Aymeric Barthonodet (@P_Aymeric) Vedi il tweet

Il modo in cui Laura Pausini ha risciacquato tutti gli spettacoli in 10 secondi 💀🤩 #Eurovision – Mi piace tramite l’account di Stan (@MhmnCadeau) Vedi il tweet

#Eurovision2022 #Eurovision Il meglio dell’Eurovision è Laura #Pausini che canta Volare a cappella, è un regalo – SylvieDeLacroixSTjac⭐️⭐️ (@SylvieDLcroiSTJ) Vedi il tweet

Bene, possiamo parlare di come Laura Puccini sia la Regina della Notte?? # Eurovisione – Theo (Theo Carmona) Vedi il tweet

Possiamo votare per Laura Pausini? # Eurovisione – KOV [N]Oliva (KOV_NL) Vedi il tweet

Andiamo fino in fondo Potente apertura con Laura Pausini, Simply Divine ❤️ #Eurovision https://t.co/aDyh42GA1y – Romano Galati 🇪🇺🏳️ 🌈🎮 (@RGT26) Vedi il tweet

Laura Puccini vittima di “bassa tensione” durante la finale

E sembra che la sua brillante performance non sia stata senza conseguenze per lei da quando la cantante è scomparsa dagli schermi per circa un’ora. “Non mi sentivo bene”, ha suggerito Stephane Perrin di France 2. Ma Laura Pausini è riapparsa alla fine dello spoglio dei voti della giuria internazionale, dichiarando di avere “un eccesso di sentimenti”.

In seguito si è spiegata ulteriormente in un post su Instagram domenica mattina, con l’obiettivo di rassicurare i suoi fan.

“Volevo rassicurarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto la pressione bassa ed è per questo che mi sono dovuto fermare per una ventina di minuti su consiglio dei medici che mi hanno aiutato e che ringrazio molto. Gli ultimi sei mesi sono stati impegnativi e ho ceduto allo stress… ma sono contento di aver concluso la serata con i miei cari compagni di viaggio Alessandro Cattelan e Mica”.

